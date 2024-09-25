Понимание страхового покрытия по нетрудоспособности: факторы, которые необходимо учитывать

Нужна ли мне страховка от нетрудоспособности (СН), или она необязательна? "Рекомендуется получить страховку, так как обеспечение способности работать имеет первостепенное значение," советует Керстин Хюссманн-Функ, эксперт по страхованию из Verbraucherzentrale Hamburg.

Полезно приобрести страховку в молодом возрасте. Но многих волнует вопрос: могу ли я себе это позволить? Особенно студентов или молодых специалистов часто ограничивают финансы. С другой стороны, взносы ниже, если приобрести полис в молодом возрасте.

В общем, СН предоставляет ранее согласованную пенсию, если застрахованное лицо не может работать из-за болезни или несчастного случая в течение не менее 6 месяцев - то есть, не может работать вообще или только на 50% и более.

Какие факторы влияют на мои взносы по СН?

Месячный взнос варьируется индивидуально. Кriticalные аспекты включают:

Возраст

Профессия

Состояние здоровья

Согласованная пенсия

Срок договора

Также важно учитывать, какую пенсию вы хотите получать в случае необходимости и до какого возраста должна действовать страховка. Чем выше оба показателя, тем выше взносы.

Кроме того, степень риска, которую считает страховщик, имеет значение. "Есть даже профессии, которые фактически нестрахуемые," говорит Константинос Папаспиратос, главный экономист Bundesverband der Versicherten. К ним относятся, например, стюардессы или профессиональные пожарные.

Высокие взносы также платят люди, работающие в профессиях с высоким потенциалом стресса, например, медсестры. "Страховщик спрашивает о вашей текущей профессии," объясняет Константинос Папаспиратос. "Они хотят знать, какую именно профессиональную деятельность вы осуществляете."

Что нужно учитывать в вопросах о здоровье?

Задаются различные вопросы о здоровье и рисках. "Здесь много места для ошибок, и многое идет не так," предостерегает главный экономист. Узнают о медицинской истории и досуговых занятиях, таких как боевые виды спорта или мотоциклы, курение и снотворные.

"Нужно внимательно читать и отвечать на них," советует Константинос Папаспиратос. "Потому что если выlater захотите подать заявление на СН, страховщик проверит, ответили ли вы подробно и честно. В худшем случае страховую защиту могут отменить задним числом."

Какую согласованную пенсию по СН я должен установить?

"СН имеет смысл, только если вы разумно застрахуете себя," говорит Керстин Хюссманн-Функ. В этом контексте, если вы станете нетрудоспособным, вы должны иметь возможность поддерживать свой уровень жизни с помощью СН - и не полагаться на государственные системы поддержки.

Verbraucherzentrale Hamburg рекомендует 80% ежемесячного чистого дохода в качестве ориентира для пенсии по СН. Для молодых специалистов или студентов обычно рекомендуется страховая сумма не менее 1500 евро.

Однако страховщики устанавливают лимиты, которые часто составляют от 60 до 70% последней зарплаты.

Выгодна ли динамика взносов?

Оба эксперта рекомендуют динамику взносов. Это означает, что ежемесячные взносы увеличиваются каждый год - "обычно на три-четыре, максимум на пять процентов," говорит Керстин Хюссманн-Функ. Но и пенсия по нетрудоспособности, полученная в случае необходимости, также увеличивается.

Кроме того, есть возможность временно приостановить это - то есть страховщик не обязан ежегодно увеличивать взносы. "Динамика объявляется заранее, и вы можете возражать," объясняет Константинос Папаспиратос. "В большинстве договоров вы должны увеличивать их каждые три раза, но в newer договорах вы можете возражать столько раз, сколько хотите, и затем снова присоединиться."

Могу ли я позже увеличить согласованную пенсию с помощью страховки от нетрудоспособности?

Да, так называемая гарантия последующего страхования включена во все новые договоры, согласно Константиносу Папаспиратосу. "У вас есть возможность увеличить свою пенсию по нетрудоспособности одним шагом на более крупную сумму, например, на 500 евро, до определенного возраста, например, 50 лет," говорит главный экономист.

Однако это обычно привязано к определенным событиям, таким как брак, развод, отцовство или увеличение зарплаты. Здесь страховщики отличаются в перечисленных событиях. Совет: проверьте, что может потенциально относиться к вам.

В течение периода от шести до двенадцати месяцев вы затем можете заключить последующее страхование. В этом случае страховщики освобождают от необходимости задавать вопросы о здоровье снова. "Однако может случиться, что они снова зададут вопросы о риске, например, начали ли вы в последнее время ездить на мотоцикле," говорит Константинос Папаспиратос. И, конечно же, ежемесячные взносы увеличиваются с увеличением пенсии.

Как найти правильного страховщика?

Большинство значительных страховых компаний в Германии предлагают достойные планы страхования от нетрудоспособности, как указано в потребительской организации. Но детали могут сильно различаться между поставщиками, как указано в Базельском комитете по банковскому надзору. Поэтому важно внимательно изучить конкретные преимущества при сравнении политик. Вы можете начать с проверки потенциальных планов от организаций, таких как Stiftung Warentest, которые, в отличие от нескольких сайтов сравнения, не взимают комиссию за свои услуги.

Керстин Хюссманн-Функ подчеркивает, что правильный поставщик не обязательно является самым важным фактором. instead, важно заключить договор. Иногда страховщики могут отказать в покрытии из-за предсуществующих условий. "Это то, чего вы определенно хотите избежать, потому что если одну компанию отклонит, другую, готовой застраховать меня от нетрудоспособности, вы не найдете," она объясняет. Поэтому важно: в первую очередь всегда отправляйте запрос на оценку риска. Это действует как пробное заявление. Когда две или три страховщика в игре, вы можете сделать выбор на основе цены и производительности.

Страховые агенты, брокеры и консультанты могут предложить свою помощь. Основное отличие состоит в том, что страховой агент может предложить только полисы от своей компании. В отличие от этого, страховой брокер предоставляет всестороннюю консультацию без какой-либо предвзятости. Обе консультации изначально бесплатны, но комиссия брокера в конечном итоге отражается на немного более высоких премиях.

Страховые консультанты, однако, компенсируются клиентом напрямую, обычно в виде комиссии. Это гарантирует, что их рекомендации непредвзяты и полностью в интересах потребителя. Consumer centers также предоставляют непредвзятую консультацию, рассматривая предложения и помогая в процессе выбора.

Люди, работающие в определенных высокорискованных профессиях, могут платить более высокие взносы по ДИ. Например, профессиональные пожарные и бортпроводники часто вынуждены платить больше из-за присущих их работе опасностей.

Важно, чтобы потребители учитывали свои будущие финансовые потребности при выборе размера пенсии ДИ. Например, студенты или молодые профессионалы могут нуждаться всего лишь в страховой сумме не менее 1500 евро, чтобы поддерживать свой уровень жизни в случае инвалидности.

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