Содержание

Что такое Паралимпийские игры в целом?

Какие виды деятельности включены?

Есть ли церемония открытия?

Кто некоторые известные паралимпийцы?

Сколько немецких спортсменов участвует?

Каковы перспективы немецкой команды?

Будут ли участвовать Россия и Белоруссия?

Какие награды получат немецкие спортсмены?

Где можно посмотреть Паралимпийские игры в прямом эфире?

- Понимание основных особенностей Паралимпийских игр

После завершения Олимпийских игр на горизонте Паралимпийские игры, которые начнутся в Париже в среду. Перед их началом вот ответы на наиболее актуальные вопросы:

Что такое Паралимпийские игры в целом?

Паралимпийские игры — это спортивные соревнования, аналогичные Олимпийским играм, предназначенные для спортсменов с ограниченными возможностями. Эти игры проходят каждые четыре года в том же месте, что и недавние летние или зимние Олимпийские игры. С 1960 года спортсмены соревнуются за медали Паралимпийских игр в летних видах спорта. Термин "Паралимпийские игры" происходит от английских слов "паралитик" (парализованный с обеих сторон) и "Олимпийские игры".

Какие виды деятельности включены?

В общей сложности 4400 спортсменов из 182 стран примут участие в 22 видах спорта, стремясь завоевать медали: Футбол для слепых, Бадминтон, Бочча, Стрельба из лука, Выездка, Тяжелая атлетика, Голебола, Дзюдо, Каноэ, Атлетика, Велоспорт, Баскетбол на колясках, Фехтование на колясках, Регби на колясках, Теннис на колясках, Гребля, Плавание, Волейбол сидя, Стрельба, Тхэквондо, Настольный теннис, Триатлон.

Есть ли церемония открытия?

В отличие от прибытия на корабле по Сене в Олимпийских играх, паралимпийские спортсмены представят себя зрителям в среду (20:00/ZDF) вдоль авеню Шампс-Элизе, завершая на площади Согласия. Большой стадион для церемонии открытия построен на площади Согласия с использованием четырех стадионов для городских видов спорта (3x3 баскетбол, BMX, скейтбординг и брейк-данс).

Кто некоторые известные паралимпийцы?

Немецкий протезный длинный прыгун Markus Rehm — один из выдающихся спортсменов в Париже. С 2011 года он выиграл все 15 титулов на чемпионатах мира и Европы и Паралимпийских играх, установив мировой рекорд на 8,72 метра. Голландка Diede de Groot выиграла все турниры Большого шлема в теннисе на колясках с 2021 года. Австралиец Ryley Batt считается лучшим игроком в регби на колясках всех времен, имея две победы на Паралимпийских играх.

Сколько немецких спортсменов участвует?

В общей сложности 143 участника примут участие, в том числе 65 женщин и 78 мужчин, а также пять гидов. В Атлетике самая большая команда с 27 спортсменами (плюс два гида). Германия не представлена в Футболе для слепых, Голеболе, Тхэквондо и Тяжелой атлетике. Самый старый немецкий участник — наездница выездки Heidemarie Dresing (69 лет), а самый молодой спортсмен — пловчиха из Берлина Johanna Doehler (14 лет).

Каковы перспективы немецкой команды?

Президент ДБС (Немецкого паралимпийского комитета) Фрайхем Юлиус Бюхер подтвердил, что нет конкретной цели по количеству медалей. На Олимпийских играх в Токио команда завоевала 13 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей. С 12-м местом в таблице медалей на Паралимпийских играх в Токио 2021 года немецкая команда показала свой худший результат. Цель — вернуться в топ-10.

Будут ли участвовать Россия и Белоруссия?

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Париже при определенных условиях. Эти условия включают участие под паралимпийским флагом и гимном и отказ от демонстрации каких-либо национальных символов. Решение было принято с учетом безопасности и безопасности всех участников.

В Париже будет 90 индивидуальных спортсменов из России и 8 участников из Белоруссии. Ранее они были проверены юридической фирмой, назначенной Международным паралимпийским комитетом (МПК). После военного нападения России на Украину в 2022 году они будут соревноваться под нейтральным флагом и не смогут участвовать в церемонии открытия или исполнении национального гимна в случае победы в золотой медали. Команды из этих двух стран остаются исключенными.

Какие награды получат немецкие спортсмены?

Медалисты Паралимпийских игр получают те же награды, что и спортсмены без инвалидности. Первое место награждается €20 000, второе место — €15 000, третье место — €10 000.

Где можно посмотреть Паралимпийские игры в прямом эфире?

ARD и ZDF будут совместно освещать Паралимпийские игры. ZDF покажет церемонию открытия 28 августа, транслируя более 60 часов прямых спортивных трансляций. Кроме того, около 75 часов Параспорта будут транслироваться в прямом эфире на потоковых каналах ARD и ZDF.

Будущие Паралимпийские игры, следующие за Олимпийскими играми, похожи на Олимпийские игры, но специально предназначены для спортсменов с ограниченными возможностями. Среди 22 видов спорта, включенных в Паралимпийские игры в Париже, есть Настольный теннис, предлагающий спортсменам возможность соревноваться и завоевывать медали.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Париже пройдет вдоль авеню Шампс-Элизе в среду, демонстрируя участие спортсменов со всего мира.

Читайте также: