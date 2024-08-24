Понимание основ болезни голубого языка

За последние несколько месяцев болезнь синеголовка, вредная для крупного рогатого скота и овец, широко распространилась по большей части Германии, оставив Берлин единственным исключением, как сообщает Институт Фридриха-Лёффлера (FLI). Причиной этого вспышки считаются переносчики болезни комары, которых в последнее время было много и они были очень активны, согласно FLI. Давайте рассмотрим основные аспекты этой эпидемии.

Что за микроб?

Это вирус, известный как вирус синеголовки, или БТВ для краткости. Этот вирус в основном поражает овец и крупный рогатый скот, а также южноамериканских верблюдов, коз и диких жвачных. Вирус существует в около 20 различных вариантов, называемых серотипами. В настоящее время в Германии и других европейских странах распространяется серотип БТВ-3.

Насколько опасен вирус для людей?

БТВы обычно передаются через укусы кровососущих комаров из группы Culicoides. Эти комары маленькие, процветают в теплые сезоны в влажной, теплой погоде. Согласно исследованию, опубликованному в "Науке", эти комары могут летать на несколько километров за несколько дней и даже на сотни километров с попутным ветром. Перевозка животных также может способствовать распространению вируса.

После передачи через укус зараженного комара вирус размножается в определенных лимфоузлах у зараженных животных. Животные обычно развивают пожизненный иммунитет. После заражения текущим вариантом животные не заболеют снова, но они могут заразиться другими серотипами. Для людей, однако, вирусы обычно безвредны, так как они не передают патоген, как подтвердил FLI. Мясо и молочные продукты от животных, подверженных синеголовке, можно потреблять безопасно.

Как себя чувствуют пораженные животные?

Болезнь синеголовка тяжелая и может привести к смерти в зависимости от серотипа. Овцы часто испытывают сильную боль во рту и хромоту, а характерное изменение цвета языка встречается реже, согласно FLI. У крупного рогатого скота, с другой стороны, симптомы более мягкие.

На основе данных из Нидерландов, которые дольше были затронуты, в среднем около 25% овец в управляемых учреждениях умирают от текущего варианта БТВ-3/NET2023, что делает его более смертельным, чем другие варианты. В некоторых операциях более 70% заболевших животных умерли. Коэффициент смертности также повышен у крупного рогатого скота, и удой у коров-доярок может значительно снизиться.

Какая текущая ситуация?

В последнее время количество пораженных животноводческих хозяйств резко возросло в различных федеральных землях. В июне FLI зафиксировал всего 13 пораженных хозяйства по всей стране, но в июле их число превысило 1200. К 23 августа было сообщено о более чем 4800 пораженных хозяйствах. По оценке FLI, БТВ-3 будет оставаться проблемой в следующем году.

В целом, в Германии насчитывается около 10,6 миллиона голов крупного рогатого скота (на май), из которых около 3,7 миллиона - дойные коровы. Ассоциация немецких farmers сообщает, что более 75% крупного рогатого скота содержатся в Баварии, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

Распространение серотипа 3 синеголовки подобно 2007 году

FLI сообщает, что распространение болезни синеголовки серотипа 3 подобно тому, что было с серотипом 8 в 2007 году. В то время было показано, что патоген может быстро распространяться. После медленного начала число новых случаев обычно значительно увеличивается во второй половине года и subsequently уменьшается к концу года в зависимости от наличия и активности комаров.

Происхождение БТВ-3/NET2023

Происхождение БТВ-3/NET2023, по-видимому, находится в Южной Африке, но это еще не подтверждено и не опровергнуто FLI. Значительные различия, наблюдаемые в вспышках БТВ-3 в Европе, указывают на отдаленное происхождение. Глобальная торговля, по-видимому, является наиболее вероятной причиной распространения вируса, так как зараженные комары могли быть введены через материалы, животных или торговлю овцами.

В Нидерландах этот вариант впервые появился в сентябре 2023 года и быстро распространился. Первое заражение в Германии было подтверждено в октябре 2023 года на овцеводческой ферме в Северном Рейне-Вестфалии. Эксперты в целом согласны с тем, что изменение климата облегчает вспышки болезни, делая более легким перезимовку комаров и более быстрое распространение в последующие месяцы, а также повышая температуру, что способствует размножению патогена в комарах.

Влияние на фермеров

Вспышки привели к приостановке статуса Германии "свободной от болезни синеголовки". Животных из пораженных районов можно перевозить только в БТВ-свободные районы после тестирования и опрыскивания инсектицидами, что может затруднить торговлю. Однако поскольку теперь затронуты все федеральные земли, торговля внутри Германии, по-видимому, снова возможна без особых требований, согласно ассоциации farmers.

Торговля с БТВ-свободными регионами в ЕС либо очень ограничена, либо подлежит специальным условиям. Фермеры также несут потери из-за снижения удоя и погибших животных. Во время эпидемии БТВ-8 в 2007 году фонды Германии по заболеваниям животных выплатили компенсацию за 33 233 погибших овец и 10 240 голов крупного рогатого скота, согласно FLI.

Противопоказания

Эта информация должна помочь предоставить ценные сведения о вспышке болезни синеголовки и принимаемых мерах по борьбе с этой проблемой. Пожалуйста, следите за дальнейшими разработками и принимайте все необходимые меры для защиты своего скота.

Согласно срочному указу, разрешено использование трех вакцин BTV-3. Эти вакцины могут уменьшать симптомы и препятствовать размножению вируса в животных, но они не обеспечивают полной защиты, так как даже вакцинированные животные все еще могут заразиться инфекцией. Федеральный ветеринарный институт подчеркнул, что вакцинация является единственной действенной мерой безопасности для животных. Тем не менее, добровольное согласие на вакцинацию, обычно оплачиваемое владельцами животных, значительно ниже, чем обязательная вакцинация, часто субсидируемая фондом заболеваний животных.

По словам ассоциации фермеров, "вакцинация распространена", но она пришла слишком поздно для первых пострадавших районов. Эффективность защиты поголовья животных с помощью вакцинации будет важным фактором при определении продолжительности эпидемии.

Распространение болезни синего языка, в том числе текущего серотипа BTV-3, в основном затрагивает сельскохозяйственных животных, таких как овцы, крупный рогатый скот, козы и верблюдоподобные животные, вызывая тяжелые симптомы, такие как боль в ротовой полости и хромоту у овец и более мягкие симптомы у крупного рогатого скота. К счастью, вирусы обычно безвредны для людей, и ФВИ подтвердило, что они не передают патоген.

Агросектор в Германии сильно пострадал от этой вспышки, что привело к увеличению смертности среди пораженных животных и снижению производства молока у дойных коров. В качестве ответа разрешено использование трех вакцин BTV-3, но их эффективность ограничена, так как вакцинированные животные все еще могут заразиться. Тем не менее, готовность владельцев животных согласиться на вакцинацию ниже, чем на обязательную вакцинацию, часто субсидируемую фондом заболеваний животных.

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