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Каков закон о спиртных напитках в Германии?

Почему сейчас обсуждается этот вопрос?

Какие аргументы есть в пользу разрешения алкоголя только с 18 лет?

Есть ли противоположные точки зрения?

Как отличается законодательство об алкоголе в соседних странах?

Каков закон о спиртных напитках в Германии?

- Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

В Германии подростки могут пить вино, шампанское или пиво с 14 лет, при условии, что их родители присутствуют и дают согласие. Этот закон, известный как "сопровождаемое потребление", часто критикуется. В 16 лет эти напитки можно купить, а с 18 лет разрешено также пить напитки с высоким содержанием алкоголя, такие как спиртные напитки.

Почему сейчас обсуждается этот вопрос?

Дебаты о ограничении потребления алкоголя до 18 лет не новы. Федеральный комиссар по наркотикам Германии Буркхард Блиенерт (СДПГ) уже давно выступает за это и недавно повторил свою позицию в интервью "Рейнской почте". Кроме того, Конференция министров здравоохранения земель рассматривала этот вопрос в июне. Недавние события включают назначение экспертов для пересмотра защиты молодежи и алкоголя. Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах также выразил поддержку запрету на алкоголь для несовершеннолетних.

Обсуждение было разожжено недавно опубликованным исследованием Немецкого общества питания (DGE). Результаты исследования: безопасной дозы алкоголя не существует. В результате DGE теперь советует полностью отказаться от употребления алкоголя.

Какие аргументы есть в пользу разрешения алкоголя только с 18 лет?

Поскольку алкоголь вреден, есть множество причин для жесткого ограничения его потребления, особенно среди несовершеннолетних. Молодые люди особенно восприимчивы к воздействию алкоголя, так как их мозг все еще развивается. Алкоголь может отрицательно повлиять на это развитие. Согласно stern, Андреа Харделин, директор Бранденбургского государственного офиса по вопросам наркомании, заявляет, что "ключевые области мозга, подверженные риску, включают те, которые отвечают за планирование, суждение и принятие решений". Кроме того, алкоголь поощряет рискованное поведение, и вероятность аварий значительно возрастает. Специалист Федерального центра здравоохранения также отмечает, что "чем раньше молодые люди начинают регулярно пить алкоголь, тем быстрее они развивают толерантность к нему". Это может способствовать будущей зависимости.

Есть ли противоположные точки зрения?

В настоящее время нет конкретных исследований, подтверждающих, почему алкоголь должен потребляться до достижения 18 лет. Также нет исследований, подтверждающих аргумент, что запреты делают наркотики более привлекательными для молодых людей. Однако данные Федерального центра здравоохранения показывают, что потребление алкоголя среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет значительно снизилось. В 1973 году более 25 процентов опрошенных молодых людей сообщили о регулярном потреблении алкоголя, в то время как в 2021 году это было всего около 9 процентов.

Как отличается законодательство об алкоголе в соседних странах?

В действительности, Германия кажется более либеральной, чем ее соседние страны, когда речь идет о потреблении алкоголя. Нигде не разрешено пить в возрасте 14 лет. В Турции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше и Чехии алкоголь можно пить или покупать только с 18 лет. Во Франции потребление алкоголя разрешено с 16 лет, но только с согласия родителей и в их присутствии. В Швейцарии, Австрии, Бельгии и Дании пить вино и пиво разрешено с 16 лет.

Источники: Алкоголь? Знайте свою норму, Немецкий медицинский журнал, Федеральное министерство здравоохранения, Германское центральное бюро по борьбе с наркоманией, Федеральный центр здравоохранения, DPA, Нижнесаксонское министерство социальных дел, здравоохранения и равенства

Защита благополучия молодых людей является важным аспектом этого обсуждения, учитывая отрицательное воздействие алкоголя на их развивающийся мозг. В свете недавних исследований, показавших, что безопасной дозы алкоголя не существует, и поддержки со стороны фигур, подобных федеральному министру здравоохранения Карлу Лаутерберту, растет давление на усиление защиты молодых людей посредством запрета на потребление алкоголя несовершеннолетними.

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