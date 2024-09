Понимание функциональности аварийного тормозного аппарата:

Рear-end crashes frequently lead to vehicle damage, injuries, and sometimes fatalities. Emergency braking aids are designed to prevent or lessen the severity of these incidents.

Система экстренного торможения — это функция безопасности в автомобилях, которая активируется при приближении к неподвижным объектам или другим участникам дорожного движения, чтобы предотвратить или смягчить удар сзади. Она постоянно следит за дорожной обстановкой и оценивает ситуацию.

Основные инструменты, которые она использует, — это датчики, такие как радар, оптические камеры и, в последнее время, лидар-технология, которая обеспечивает исключительную пространственную и глубину разрешения, делая ее быстрее и менее вычислительно требовательной, чем традиционная камерная технология. Эти датчики позволяют автомобилю «видеть» другие автомобили, пешеходов или дорожные препятствия.

Данные и изображения непрерывно анализируются

Датчики передают данные и изображения в реальном времени в центральный процессор автомобиля, который затем подвергается непрерывному анализу. Оценивается скорость автомобиля, расстояние до других объектов и общая дорожная ситуация. Также учитывается собственная скорость и управление автомобиля.

Если программное обеспечение системы экстренного торможения обнаруживает, что столкновение неизбежно, оно решает, нужно ли тормозить, чтобы избежать аварии. Если водитель не реагирует достаточно быстро, система вступает в игру.

Сначала водителя обычно предупреждают визуально и/или звуковым сигналом об опасности. Если от водителя нет реакции, например, нажатия на тормоз, система вмешивается в систему торможения.

Если опасность обнаружена, система экстренного торможения усиливает силу торможения. Это означает, что тормоза прикладывают больше силы, чем водитель во время обычного торможения, тем самым более эффективно замедляя автомобиль. Если водитель нажимает на тормоз, сила торможения увеличивается еще больше.

В критических ситуациях тормоза могут включиться без участия водителя

В крайне критических ситуациях система экстренного торможения может полностью остановить автомобиль без участия водителя, чтобы избежать столкновения или минимизировать его последствия. Это называется автономным экстренным торможением.

Нередко система экстренного торможения активируется из-за того, что датчики обнаруживают приближающееся столкновение. Однако с точки зрения водителя это может быть ложная тревога, если он собирался избежать препятствие иным образом. В этом случае водитель может отключить систему экстренного торможения, например, ускорившись и повернув руль соответствующим образом.

Система экстренного торможения, также известная как система предотвращения столкновений, теперь широко признана ценной функцией безопасности с высоким потенциалом предотвращения аварий. В результате ЕС сделал эту функцию обязательной в новых автомобилях, как ремни безопасности, ABS или ESP. С лета 2022 года производители автомобилей не могут получить типовое одобрение для автомобилей без системы экстренного торможения. С лета 2024 года каждый вновь зарегистрированный автомобиль должен быть оборудован системой экстренного торможения.

Активация систем экстренного торможения может предотвратить или смягчить последствия дорожно-транспортных происшествий, таких как столкновения сзади. Несвоевременная реакция на предупреждающие знаки от системы может привести к тому, что система возьмет на себя управление тормозной системой, остановив автомобиль, чтобы избежать возможного столкновения.

