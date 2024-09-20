Помощь пожарных в приспособлении к погоде

Леса, бушующие в Португалии, получили некоторое облегчение благодаря изменению погодных условий. Уменьшение ветра и повышенная влажность могут помочь пожарным справиться с этими пожарами, как сообщает RTP, государственная телестанция страны.

Возможные дожди могут оказать дополнительную помощь в борьбе с пожарами, но они также могут вызвать оползни на обгоревших территориях, предупреждает государственное информационное агентство Lusa.

Множество пожаров, в основном в центральных и северных регионах Португалии, либо полностью потушены, либо находятся под контролем, например, в городе Нелас, сообщает Lusa. Площадь, пораженная этим годом, около 140 000 гектаров (1400 квадратных километров), является крупнейшей за семь лет.

На данный момент зафиксировано 10 жертв, некоторые из которых погибли, сражаясь с пламенем, а другие - от сердечных приступов, вызванных тревогой и стрессом, сообщает Lusa. Более 3900 пожарных были мобилизованы по всей стране, с поддержкой самолетов и вертолетов для сброса воды.

Из-за бушующих лесных пожаров выбросы углерода в Португалии в сентябре резко возросли до примерно 1,9 миллиона тонн, как сообщает Европейская служба мониторинга атмосферы (CAMS) Copernicus. Предполагается, что дымные столбы достигнут некоторых частей Испании и Франции к концу выходных.

Несмотря на облегчение от изменений погоды, угроза лесных пожаров сохраняется из-за сухой растительности и остаточного тепла. Недавние лесные пожары в Португалии, несмотря на некоторые успехи, продолжают представлять значительную угрозу для окружающей среды и местных сообществ.

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