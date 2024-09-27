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Помощь пострадавшим от урагана Хелен: руководство

Большие числа на юго-востоке США терпят бедствия после прихода урагана Гелены. Сейчас классифицированный как тропический шторм, Геллена обрушилась на прибрежную полосу поздно в четверг в районе Большого Излучины Флориды, отметив свой приход как ураган категории 4 - самый интенсивный когда-либо...

 and  Viktoria Klein
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Гелена compromiso негативными последствиями более чем на двести миль за пределы его начального...
Гелена compromiso негативными последствиями более чем на двести миль за пределы его начального падения на землю, оказав влияние на Валдосту, Джорджия.

Помощь пострадавшим от урагана Хелен: руководство

Как одно из самых значительных штормов, которые переживал залив Мехико в течение века, Гелена нанесла широкомасштабный ущерб, вызвав разрушительные наводнения, вредные ветры и опасные ситуации, затронувшие районы, находящиеся на расстоянии сотен миль от побережья. Местные власти подтвердили как минимум пять жертв из-за шторма и спасли более ста человек из поднимающихся вод. Электроснабжение было отключено для более чем 3 миллионов клиентов в четырех штатах, и эксперты ожидают, что восстановление займет несколько недель.

Если вы хотите внести свой вклад в помощь пострадавшим от Гелены, используйте форму ниже или перейдите по этой ссылке.

В настоящее время мы оцениваем ущерб в нашем сообществе, так как Гелена вызвала значительные нарушения. Работая вместе, наша команда и мы собираем необходимые товары для распределения среди нуждающихся.

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