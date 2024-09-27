Помощь пострадавшим от урагана Хелен: руководство

Как одно из самых значительных штормов, которые переживал залив Мехико в течение века, Гелена нанесла широкомасштабный ущерб, вызвав разрушительные наводнения, вредные ветры и опасные ситуации, затронувшие районы, находящиеся на расстоянии сотен миль от побережья. Местные власти подтвердили как минимум пять жертв из-за шторма и спасли более ста человек из поднимающихся вод. Электроснабжение было отключено для более чем 3 миллионов клиентов в четырех штатах, и эксперты ожидают, что восстановление займет несколько недель.

Если вы хотите внести свой вклад в помощь пострадавшим от Гелены, используйте форму ниже или перейдите по этой ссылке.

В настоящее время мы оцениваем ущерб в нашем сообществе, так как Гелена вызвала значительные нарушения. Работая вместе, наша команда и мы собираем необходимые товары для распределения среди нуждающихся.

Читайте также: