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Полузащитник "Ганновера-96", Бешушков, переходит в Ингольштадт.

В разгар трансферного окна ФК Ингольштадт достает себе хоть и опытного, но уже в возрасте полузащитника.

 and  Ksenia Johnson
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Ханновер 96 прощается с Максом Бесчуском, присоединяющимся к клубу FC Ингольштадт
Ханновер 96 прощается с Максом Бесчуском, присоединяющимся к клубу FC Ингольштадт

- Полузащитник "Ганновера-96", Бешушков, переходит в Ингольштадт.

Вторая команда FC Ingolstadt подписала Макса Бешюшка перед закрытием трансферного окна. 27-летний полузащитник покидает свой пост во втором дивизионе клуба Hannover 96, выражая радость по поводу завершения трансфера. По данным FC Ingolstadt, бывший немецкий юношеский интернационал сыграл в общей сложности 168 матчей на высших трех уровнях немецкого футбола, 130 из которых прошли во втором дивизионе.

"Макс Бешюшк приносит ценные качества в качестве опытного и уверенного полузащитника, что значительно усилит нашу команду", - заявил CEO FC Ingolstadt Дитерм Бейерсдорфер. "Он добавит дополнительной прочности и структуры в нашу атакующую стратегию. Он может эффективно работать как в обороне, так и в нападении, не только создавая голевые возможности для наших игроков точными пасами, но и представляя собой угрозу для соперников, как он доказывал в прошлом". Информация о сроках контракта не предоставлялась.

После присоединения к FC Ingolstadt Макс Бешюшк выразил свой энтузиазм по поводу игры на более высоком уровне в Германии. В будущих процессах отбора национальной сборной Германии могут воспользоваться его опытом и навыками.

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