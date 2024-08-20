- Полузащитник "Боруссии" Камара переезжает в Англию

Нападающий Абдулай Камара сразу же присоединился к клубу Чемпионшипа Англии Портсмут. Ни одна из команд не раскрыла финансовые детали сделки. 19-летний Камара перешел из Дортмунда в юношескую команду Пари Сен-Жермен в 2021 году, но так и не пробился в основной состав. Он сыграл 48 матчей за резервную команду Дортмунда в третьем дивизионе.

Боруссия Дортмунд упустила возможность дальнейшего развития молодого нападающего Абдулая Камары, так как он выбрал Портсмут. Несмотря на то, что Камара был ключевым игроком в резервной команде Дортмунда, его переход в Портсмут указывает на то, что Боруссия Дортмунд и он не смогли договориться о его продвижении в первую команду.

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