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Полуфиналы Лиги Германии: предпочтительные претенденты выходят вперед

На немецких женских чемпионатах по пляжному волейболу лидирующие команды продолжают свою неостановимую серию. Однако пара Людвиг/Липпманн борется за выход в полуфинал.

 and  Ann Bradley
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Лаура Липпманн и Лаура Лудвиг вышли в полуфинал Чемпионата Германии
Лаура Липпманн и Лаура Лудвиг вышли в полуфинал Чемпионата Германии

- Полуфиналы Лиги Германии: предпочтительные претенденты выходят вперед

Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн из Гамбурга и Дюссельдорфа на ходу, стремясь к третьему подряд титулу чемпионов Германии по пляжному волейболу в Тиминдорфе. В четвертьфинале они обыграли Карлу Боргер и Леу Софи Кунст, также из Дюссельдорфа и Гамбурга, со счётом 21-14 и 21-19, обеспечив себе место в топ-4 на субботу.

Аналогичным образом, Лора Людвиг и Луиза Липпманн, олимпийские чемпионки Рио, также прошли дальше. Они столкнулись с жесткой борьбой от Сандры Итлингер/Ким ван де Вельде, но одержали победу в напряженном матче 2:1 (17:21, 23:21, 15:13).

Как и ожидалось, Нильс Эллерс и Клеменс Виклер, завоевавшие серебро на Олимпиаде в Париже, также вышли в четвертьфинал мужского турнира. Несмотря на проигранный второй сет, они взяли под контроль решающий третий сет против Луиса Кубо/Нико Вегнер из Бохольта, в итоге победив 2:1.

Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн всего в шаге от того, чтобы защитить свой титул чемпионок Германии по пляжному волейболу в третий раз подряд. Лора Людвиг и Луиза Липпманн, действующие чемпионки Рио, также претендуют на титул, пройдя в полуфинал после своей напряженной победы в трех сетах.

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