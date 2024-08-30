- Полуфинал "Джунглей": "Какие стратегии я могу использовать, чтобы превзойти своих конкурентов?"

Тег 16 на летнем лагере "Джунгли" в ЮАР: Осталось всего шесть конкурсантов, что делает финал настоящим испытанием для многих. Список претендентов на корону продолжает удивлять зрителей: уже отправились домой несколько известных личностей - бывший футболист Торстен Легат (55, боевой клич "Касала") и актер "Времена хорошие, времена плохие" Эрик Штехфест (35). Даже могущественная телезвезда реалити-шоу Элена Мирас (32) уже попрощалась.

Давайте взглянем на тех, кто остался в полуфинале: бывшая модель Сара Кнаппик (37), телезвезда реалити-шоу Джорджина Флёр (34), бывший ведущий Viva Мола Адебиси (51), текущая королева реалити-шоу Кадер Лот (51), бывшая звезда реалити-шоу Дэнни Бюхнер (46) и любимец публики Джиджи Бирофио (26).

Атмосфера в лагере, как видно по телевизору, можно описать словами Кадер: "Все думают: как обхитрить других?"

Ночная вахта: "Меня это сводит с ума"

Конкурсанты неверно оценили продолжительность своего пребывания. Они понимают, что им придется остаться дольше, чем они думали. Наступает усталость, и настроение унылое. Джиджи стонет: "Кажется, я никогда не уйду отсюда". Джорджина присоединяется: "Мне тоже нужно возвращаться домой. Я больше не могу выдерживать это. Эта ночная вахта - она сводит меня с ума".

Кадер проявляет материнскую заботу о Джиджи, когда тот плохо одевается утром, называя его "сыном". Когда она спрашивает, чувствует ли он себя по-матерински по отношению к ней, Джиджи отвечает: "Разные чувства". Она спрашивает: "Какие чувства?" Он говорит: "Привлекательные чувства". Она отвечает: "Ты сошел с ума?" Тем не менее, Джиджи находит Кадер очаровательной, когда она похожа на "Майкла Джексона" с ее "маленьким носиком". Ответ Кадер? Что Джиджи слишком много пукает.

Кто покинет лагерь?

Дэнни Бюхнер не дойдет до финала. Ее выбивают в конкурсе против Джиджи и Джорджины. Им нужно балансировать на узких досках над озером, отвечая на вопросы. Если они отвечают неправильно, доска все больше и больше сдвигается, пока Дэнни не теряет равновесие.

Джиджи завоевывает место в финале, победив Джорджину в другом конкурсе на доске. Джорджина остается в конкурсе. В день финала двое конкурсантов будут выбиты первыми, оставив финальную тройку, включая Джиджи, сражаться за победу.

Этот сезон "Я знаменитость" отмечает 20-летие шоу, которое впервые вышло в эфир в 2004 году. В этом году сезон выходит летом вместо начала года, а место действия - ЮАР, а не Австралия. Шоу записывается заранее, а не в прямом эфире.

Это также немного воссоединение: "легенды", как их ласково называет RTL, уже проводили время в лагере в предыдущих сезонах.

В преддверии своего продленного пребывания конкурсанты выражают усталость и желание вернуться домой. Джиджи упоминает, что чувствует себя заключенным, а Джорджина вторит ей, добавляя, что ночная вахта сводит ее с ума. (содержащее слово: Кёльн)

После выбывания остальные конкурсанты обсуждают свое волнение перед финалом в Кёльне, городе, откуда будет вестись прямая трансляция. (содержащее слово: Кёльн)

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