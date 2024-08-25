- Получил значительные знания из его учений.

Бывший чемпион мира по футболу и бывший герой «ВФБ Штутгарт» Гуидо Бюхвальд выразил строгое разочарование в связи со смертью бывшего тренера Кристофа Даума. "Меня это сильно задело", - сказал Бюхвальд агентству "Дойче Прессе" в 63 года. "Потерять такого соратника действительно трудно". Даум скончался в субботу в 70 лет после длительной борьбы с раком.

По словам Бюхвальда, "Даум был тем, кто привел нас к чемпионству в '92 году". Работая тренером «ВФБ», Даум сыграл решающую роль в этой победе. Бюхвальд забил решающий гол в гостевом матче против «Байера Леверкузен», обеспечив титул для своей команды. "Команда '92 года и весь клуб обязаны ему благодарностью", - заявил Бюхвальд о Дауме.

Бюхвальд описывал Даума как "живущего и дышащего футболом". Он был "чрезвычайно преданным" и "подробно продуманным" в своем подходе, сказал Бюхвальд. "Я также получил ценные знания для своей роли лидера от него", - поделился Бюхвальд.

В своей более поздней карьере Даум также преуспел в Леверкузене. Даже в свои поздние годы, Даум сохранял "постоянно оптимистичный настрой" в борьбе с болезнью, сказал Бюхвальд. Сам Бюхвальд завоевал Кубок мира с немецкой национальной командой в Италии, '90.

Бюхвальд похвалил влияние Даума на свою карьеру, сказав, "Без тренерского мастерства Даума я не забил бы победный гол в матче за чемпионство '92 года". Позже в своей карьере Гуидо Бюхвальд добавил, "Я всегда вдохновлялся позитивным настроем Даума во время его борьбы с раком, демонстрируя его истинную страсть к игре".

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