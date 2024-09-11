- Полученная из лопастей ротора переработанная смола: удостоена почета

Компания из Ашерслебена, в районе Сальцланд, была отмечена Министерством охраны окружающей среды за переработку старых лопастей ветряных турбин. В период с 2021 по 2023 год Novo-Tech построила установку, способную извлекать искусственные смолы, или Kunstharze, из лопастей, как объявило Министерство охраны окружающей среды.

Это предприятие производит различные изделия, такие как настилы для террас, заборы и фасады, используя уникальный материал, который они разработали. Novo-Tech получает остатки древесины от местных столярных и плотницких мастерских, а также пластиковые гранулы и переработанный Kunstharz.

Министерство охраны окружающей среды вручает престижную премию Aura в знак признания небольших и средних компаний, приоритетных в области устойчивого развития.

Поощрение Novo-Tech Министерством охраны окружающей среды за переработку лопастей ветряных турбин является значительным шагом вперед в продвижении экономики замкнутого цикла. Материалы, которые они получают, способствуют экономике замкнутого цикла, превращая остатки древесины, пластиковые гранулы и переработанный Kunstharz в инновационные изделия.

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