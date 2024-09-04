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Получение разрешения на получение гражданства для поступления в HHLA

Фракция «красно-зеленых» в Сенате видит партнерство продолжительностью 40 лет, идеально, если оно продлится дольше. Рабочие порта опасаются возможной tragedy в случае сотрудничества MSC с компанией Hafen Logistik HHLA.

 and  Vladimir Milov
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- Получение разрешения на получение гражданства для поступления в HHLA

Городской парламент Гамбурга, выступающий в качестве высшей власти в этом Ганзейском городе, санкционировал спорное вхождение корпорации MSC в бизнес логистики порта HHLA. Красно-зеленая коалиция успешно протолкнула эту сделку через свое двух-thirds большинство в парламенте, в то время как ХДС, Левые, АФД и СВП голосовали против. Сейчас Еврокомиссия остается единственным органом, который должен дать свое согласие. Но в чем суть всей этой шумихи, длящейся уже не менее 40 лет? Давайте углубимся в детали:

Кто такой HHLA?

HHLA — не обычная компания по обработке грузов. Она возникла из Гамбургской свободной портовой компании, основанной в 1885 году, и является опорой порта. В прошлом году компания обработала около 5,9 миллионов TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц) на своих трех основных контейнерных терминалах — Толлерорт, Альтенвердер и Бurchardkai. В результате около 77% общего оборота около 7,7 миллионов TEU в порту Гамбурга было обработано. Помимо терминалов, HHLA активна в перевозке контейнеров по дороге и железной дороге.

Для железнодорожного транспорта дочерняя компания HHLA Metrans перевезла около 1,4 миллиона TEU в 2022 году, в основном в различные центральные и юго-восточные европейские страны. Это составляет более половины примерно 2,5 миллионов TEU, перевезенных по железной дороге в порту Гамбурга, при этом Metrans также работает в различных других портах.

Помимо терминалов, недвижимость является важной частью портфеля HHLA. Как разработчик и строитель Спеicherstadt, крупнейшего в мире склада своего времени, HHLA по-прежнему несет ответственность за этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Компания также управляет недвижимостью вокруг знаменитого рыбного рынка в Гамбурге.

Выступление HHLA

Вкратце, дела у HHLA идут не очень хорошо. Как глобальный бизнес, он часто подвержен международным кризисам. В прошлом году он получил около 1,45 миллиарда евро, что дало прибыль всего в 20 миллионов евро. Обработка контейнеров сократилась на 7,5%, а перевозка контейнеров — на 5,4%. Этот негативный тренд начался после глобального финансового кризиса 2008 года и не улучшился. HHLA закончила первый квартал 2023 года в убытке, но смогла получить прибыль во втором квартале.

Кроме того, значительные изменения среди крупных судоходных компаний вызывают волнения. Компании, такие как Hapag-Lloyd, стремятся к более тесным отношениям с портами, где они владеют или контролируют терминалы, такими как Бремерхафен и Вильгельмсхафен в Германии. В результате Hapag-Lloyd объявила о 10-процентном сокращении грузов в порту Гамбурга. Финансовое положение HHLA, которое начало торговаться на фондовой бирже в 2007 году, можно увидеть по цене акций — они изначально торговались по 59 евро за акцию и в последнее время колеблются около 16-17 евро. Для модернизации и автоматизации своих терминалов HHLA срочно нужны средства.

В смелом решении красно-зеленый сенат Гамбурга объявил о радикальных изменениях, вступивших в силу в 6 часов утра 13 сентября 2023 года. Мэр Петер Тшенцшер, а также экономический сенатор Melanie Leonhard и финансовый сенатор Andreas Dressel (все из СДПГ) удивили прессу, объявив, что MSC инвестирует в HHLA, получив 49,9-процентную долю в компании. Город снизит свою собственность до 50,1 процента.

Тшенцшер похвалил эту историческую сделку, сказав, что она создаст стратегическое партнерство между городом и группой MSC, швейцарской компанией семьи Апонте. "Это сотрудничество может дать нашему целому морскому хозяйству необходимый импульс в трудные времена".

Так что же именно предлагается?

В обмен на почти половину акций HHLA MSC согласилась увеличить объем грузов на терминалах HHLA до одного миллиона TEU в год к 2031 году. Кроме того, она планирует построить новый немецкий штаб в Хафенсити, где находится MSC Cruises, создав дополнительно 700 рабочих мест в Гамбурге. Город и MSC также планируют увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро.

Дрессель раскрыл основные цели переговоров: "Мы должны сохранить большинство, и мы должны гарантировать кодетерминацию". Оба этих объекта достигнуты. "Как город, мы также продолжим иметь право предлагать кандидатов на должности CEO и совета директоров".

После объявления сената что произошло?

Возникла волна недовольства. Рабочие порта неоднократно выходили на улицы, выражая свой протест через шумные демонстрации — последняя из которых состоялась на прошлых выходных — и даже угрожая неофициальной забастовкой. Различные организации, такие как советы рабочих, профсоюз Verdi и эксперты, предупреждали на экспертных встречах и публичном слушании в парламенте Гамбурга о "исторической ошибке" и призывали членов парламента: "Не ведите нас к катастрофе". В документе говорится, что увольнения, существенные сокращения персонала или выход из ассоциаций работодателей "не будут опцией в течение следующих пяти лет". Однако критики argue, что это не применяется за пределами этого срока.

В первую очередь, под пристальным вниманием находятся бизнес-практики MSC. Компания не особо известна своей поддержкой коговоряйства; более того, они когда-то уволили бывшего председателя профсоюзного комитета в hamburgском филиале – решение, которое было впоследствии отменено судом по трудовым спорам, как сообщает Verdi. Или возьмем CEO MSC Сёрена Тофта, хорошо известного в Hamburge. В 2017 году, будучи CEO крупнейшей в мире судоходной компании Maersk, он обещал, что Hamburg Süd будет продолжать работать как "коммерчески независимый бренд" после своего приобретения. Однако к 2021 году, к 150-летию компании, даже название перестало существовать.

Откуда еще исходили критические замечания по поводу сделки MSC?

Существует несколько спорных моментов. Многие считают, что согласованная цена в 16,75 евро за акцию, в общей сложности около 233 миллионов евро, за муниципальные акции HHLA существенно занижена. Гюнтер Бонц, бывший президент ассоциации порта Hamburga, сказал "Hamburger Abendblatt": "Браво, MSC. Компания идеально сыграла свою роль и провела сенат за нос". HHLA оценивается намного выше, а только Metrans оценивается в два миллиарда евро. Морской представитель фракции ХДС в парламенте Гёц Висе уже подал жалобу в Европейскую комиссию. "Были тайные переговоры, без тендеров, без оценки на основе признанных экономических принципов, и независимые эксперты были лишены доступа к документам контракта", - объяснил он свои действия.

Кто же такой MSC?

Это сложный вопрос. Установленные факты включают: MSC - крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания, с контейнерным подразделением, состоящим из 760 судов, обслуживающих 520 портов в 155 странах. Через свою дочернюю компанию TiL, компания участвует в около 70 терминалах по всему миру. В Bremerhaven MSC является частью совместного предприятия с Eurogate, владея 50% в MSC Gate Bremerhaven. За пределами этого официальной информации мало. CEO MSC Тофт уже заявил: "Мы предоставляем информацию, которую нужно предоставлять", не вдаваясь в подробности. Доходы и прибыли компании конфиденциальны. Говорят, что MSC получила более 86 миллиардов евро дохода и 36 миллиардов евро прибыли в 2022 году, что аналитики считают правдоподобным - одна только прибыль почти сопоставима с двойным бюджетом вануату на 2023/24 годы.

  1. В свете бюджетных последствий сделки, Еврокомиссия пристально следит за инвестициями MSC в HHLA, так как любые значительные изменения в логистической компании порта могут повлиять на доходы города.
  2. Несмотря на финансовые трудности HHLA и критику в отношении управления бюджетом, красно-зеленый сенат верит, что инвестиции MSC могут предоставить необходимые средства для модернизации и автоматизации, что является критически важным для будущего роста компании.

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