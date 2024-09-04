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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Получение гражданства для поступления в MSC в HHLA Переводится как:

 and  Viktoria Klein
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- Получение гражданства для поступления в MSC в HHLA Переводится как:

Гамбургский парламент в итоге одобрил спорное включение крупнейшей в мире судоходной компании MSC в компанию по логистике порта HHLA. Левый прогрессивный коалиция провела соглашение во втором и последнем раунде голосования, несмотря на продолжающиеся протесты. В подсчете голосов 72 из 105 присутствовавших членов парламента поддержали предложение, в то время как 33 были против. Это переводится в двух-thirds majority от SPD и Зеленых в парламенте. Сперва решение ожидалось во время последнего собрания перед летними каникулами, но было задержано оппозицией. Однако прежде чем соглашение вступит в силу, требуется одобрение от Еврокомиссии.

MSC планирует приобрести 49,9-процентную долю в HHLA.

Левый прогрессивный правительство Гамбурга стремится включить Mediterranean Shipping Company (MSC) для укрепления Hamburg Port и Logistics AG (HHLA) и обращения с контейнерами. Город сохранит 50,1-процентную долю, в то время как MSC будет владеть 49,9-процентной долей компании. До сих пор город владел примерно 70 процентами, а остальное было в свободном обращении.

В обмен MSC планирует увеличить объем грузов на терминалах HHLA уже в следующем году и почти удвоить его до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Кроме того, швейцарская судоходная компания планирует создать новый немецкий штаб-квартиру в Гамбурге и, в сотрудничестве с городом, увеличить капитал HHLA на 450 миллионов евро.

Однако профсоюз Verdi и портовые рабочие решительно выступают против сделки и неоднократно проводили митинги. По словам Verdi, под угрозой не только рабочие места в HHLA, но и в других компаниях порта, таких как общие операции по обработке грузов и крепление грузов. Кроме того, MSC фактически получит широкие права вето через соглашение. Эксперты также предупреждают против соглашения, называя его "исторической ошибкой".

Во время последнего дебатов перед решением эмоции вновь обострились. Экономический сенатор Melanie Leonhard (SPD) признала согласие по двум пунктам: это было важное решение, и "действие необходимо в отношении позиционирования порта на глобальном рынке". Стратегическое партнерство с крупнейшей в мире судоходной компанией предоставит HHLA многообещающие перспективы. "Мы хотим сформировать трансформацию таким образом, чтобы мы не остались только с культурным и недвижимым портом (...) и поэтому я прошу вас сегодня поддержать это - с убеждением - и не так, как другие сказали здесь - не под давлением", - заявила она перед голосованием.

Экономический эксперт ХДС Гёц Визе назвал частичную продажу HHLA Сенатом признаком слабости. Он похвалил члена SPD и председателя бюджетного комитета Матиаса Петтерсена, единственного социал-демократа, проголосовавшего против соглашения, а также зеленых членов парламента Фиiliz Демирель и Гудрун Шиттек. Взглянув на предстоящие годы, Визе сказал: "Ни один вопрос о будущем не отвечен". Куда направляется HHLA? Куда направляется порт?

Морской эксперт от Левых Норберт Хакбуш обвинил мэра Петра Тшентшера (SPD) во лжи, чтобы оправдать "эту безумицу". "Эта сделка MSC не ведет к сотрудничеству. Это продажа порта, где полностью непрозрачная судоходная компания будет консультироваться по всем решениям в будущем", - заявил он в парламенте, получив аплодисменты от многих портовых рабочих. Будет более разумно следовать предложению бунтарского социал-демократа Петтерсена и предложить MSC долю в контейнерном терминале Burchardkai.

SPD и Зеленые ожидают, что инвестиции MSC изменят ситуацию в порту, сказал AfD Krzysztof Walczak, критикуя неясность Сената в отношении деталей контракта. Это показывает, "что эта сделка MSC - отчаянный акт".

SPD и Зеленые хвалят выгодное соглашение

Спикер SPD по общественным предприятиям Маркус Шребер обвинил оппозицию в блокировке окончательного решения исключительно по тактическим причинам перед летними каникулами. Они ничего нового не представили. Он подчеркнул: "То, что было согласовано сейчас, - это хорошее соглашение". Также представитель Зеленой партии Йоханнес Мюллер сказал: "Это дальновидное, видение решение для блага компании и ее сотрудников". Голосование встретило шумное неодобрение со стороны докеров в гостевой галерее: "Вы кладете нашу работу на свою совесть".

Для приобретения доли в HHLA MSC требуется одобрение Комиссии.

Если будет дано одобрение, это будет значительным шагом к укреплению Hamburg Port и Logistics AG (HHLA) за счет инвестиций MSC.

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