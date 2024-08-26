Польские военные обнаружили вторжение в воздушное пространство неизвестного воздушного существа.

После интенсивных российских авиационных ударов по Украине сообщается о нарушении польского воздушного пространства "авиаобъектом". Как заявил Мацей Клиш, глава польских служб чрезвычайных ситуаций, "Похоже, мы имеем дело с проникновением авиационного объекта на польскую территорию". Об этом было сообщено журналистам в понедельник. Подозреваемый объект, который мог оказаться дроном, был зафиксирован как минимум тремя радарами перед тем, как исчезнуть с радаров ранним утром.

В прошлом российские ракеты или ракеты время от времени проникали в польское воздушное пространство во время российских набегов на Украину. Польша, один из самых активных сторонников Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года, граничит сboth Ukraine и российским эксклавом Калининград, а также с российским союзником Беларусью на северо-востоке. Страна обеспокоена возможностью стать целью российской агрессии и вкладывает значительные средства в модернизацию своей армии.

В результате обширных российских ракетных ударов в понедельник утром по всей Украине были объявлены воздушные тревоги. По словам Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины, Россия атаковала 15 украинских регионов с помощью дронов и ракет. По официальным данным, в результате этих атак погибли по крайней мере четыре человека.

Володмир Зеленский, президент Украины, сообщил, что Россия провела "комплексную атаку", используя "более сотни ракет различных типов" и примерно столько же дронов иранского производства. Министерство обороны России характеризует это как "массированный удар высокоточным оружием дальнего действия" по "значительным объектам энергетической инфраструктуры".

В ответ на эскалацию tensions Польша усилила свои системы ПВО для защиты своего воздушного пространства из-за близости украинского конфликта и действий России. Недопонимание или ошибка во время интенсивной авиационной активности в регионе могут привести к непреднамеренным нарушениям международных правил воздушного пространства.

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