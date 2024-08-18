Польские власти борются с распространением золотых водорослей в притоках Одер

В Польше, вредные золотые водоросли распространяются в притоках реки Одер, как сообщает Министерство климата в Варшаве. Были приняты меры различными способами, в том числе было Released водородной перекиси в реку Клодница у входа в Гливицкий канал, что привело к снижению популяции водорослей на 90%. С 3 по 16 августа в пострадавших районах канала и озера Дьержно Дуже погибло примерно 77 метрических тонн рыбы.

Основной причиной вспышки золотых водорослей является соленая вода в реках, вызванная горнодобывающей промышленностью. Польша планирует построить установки для удаления солей, чтобы справиться с этой проблемой.

Летом 2022 года было обнаружено большое количество погибшей рыбы в реке Одер, которая граничит с Польшей и Германией. Это привело к дипломатическому напряжению между двумя странами, с Германией, в основном, обвиняющей Польшу в пренебрежении процедурами уведомления и задержке информации.

Несмотря на вклад горнодобывающей промышленности в соленую воду в польских реках, страна предпринимает шаги по решению проблемы. Польша планирует построить установки для удаления солей в основном за счет средств Европейского Союза, демонстрируя свою приверженность охране окружающей среды в Польше и Европе.

Кроме того, Польша расширяет свои усилия по борьбе с золотыми водорослями за пределы реки Одер. В соседних регионах, таких как те, где проживает значительное количество поляков, рассматриваются и внедряются превентивные меры для защиты пресноводных экосистем.

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