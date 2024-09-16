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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Польша вводит режим чрезвычайной ситуации.

 and  Christian Meier
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Польша вводит режим чрезвычайной ситуации.

В то время как ситуация с наводнением улучшается в некоторых регионах Польши, последствия оказались катастрофическими. Пострадавшие от наводнения отчаянно нуждаются в помощи. Чтобы усилить полномочия властей, правительство в Варшаве объявило состояние бедствия. Польша объявила состояние бедствия для пострадавших от наводнения районов после сильных наводнений. Правительство в Варшаве приняло необходимые законы во время внеочередного заседания. В основном, районы в южной Польше, граничащие с Чехией, пострадали больше всего от самых сильных наводнений за десятилетия из-за беспрецедентных дождей. Согласно агентству новостей ПАП, число погибших в стране достигло пяти.

В маленьком городе Клодзко, Нижняя Силезия, целые улицы затоплены, и также есть жертвы. Деревню Глухолазы в регионе Оpole смыло водой. В маленьком городе Ныса, Оpole, воды реки Глатцер-Нейсе проникли в местную больницу, которая теперь полностью эвакуирована, как сообщает национальная служба здравоохранения НФЗ.

Мэр Клодзко заявил, что хотя ситуация улучшается, помощь все еще необходима. "Мы срочно нуждаемся в питьевой воде и не скоропортящихся продуктах питания, так как мы создали приют для пострадавших от наводнения, которых эвакуировали из пострадавших районов", - сообщил он радиостанции RMF FM. Школы, скорее всего, останутся закрытыми до конца недели, и в настоящее время половина города остается без электроэнергии. Министр образования Польши объявил, что около 420 школ в четырех провинциях закрыты.

30 дней состояния бедствия

Состояние бедствия действует в течение 30 дней в некоторых частях воеводств Нижняя Силезия, Силезия и Оpole. Это дает властям больше свободы для выдачи приказов, так как гражданские свободы и права временно ограничены. Например, власти могут более легко приказать эвакуацию определенных мест, районов или объектов. Они также могут запретить гражданам находиться в определенных местах.

Шторм "Анетт", международное название "Борис", привел к проливным дождям и наводнениям в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. По состоянию на данный момент сообщается о не менее 15 смертельных случаях. В Саксонии уровни воды реки Эльбы также растут из-за непрекращающихся дождей в соседних странах Чехии и Польши.

Европейский Союз выразил солидарность с Польшей в связи с этой катастрофой, предложив помощь и ресурсы для поддержки пострадавших от наводнения регионов. Узнав о масштабах бедствия, Европейская комиссия ускорила выделение экстренного финансирования для Польши.

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