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ПанорамаНовостиМинистерство окружающей среды

Польша внедряет перекись водорода в систему реки Одер-Найссе.

 and  James Williams
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Водный путь Гливице простирается на 41 км, соединяя центр города Гливице с рекой Одер.
Водный путь Гливице простирается на 41 км, соединяя центр города Гливице с рекой Одер.

Польша внедряет перекись водорода в систему реки Одер-Найссе.

Озадаченные польские чиновники: Окружили мертвыми рыбами, они прибегают к токсичным химикатам, чтобы сдержать распространение вредных золотых водорослей в водах притоков Одера. Временное решение, не долгосрочное.

При обнаружении больших количеств мертвых рыб в притоках Одера польские власти принимают решительные меры для борьбы с вспышкой вредных золотых водорослей. В последнее время в определенном районе Гливицкого канала, притока, связанного с Одером, используется перекись водорода. Министерство охраны окружающей среды в Варшаве сообщает: "Предварительные данные показывают, что перекись водорода эффективно разрушает клетки золотых водорослей, уменьшая их присутствие на 90-99,9 процентов".

Однако власти подчеркивают, что использование перекиси водорода является лишь экстренной мерой. Как заявила министр охраны окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска: "Наша основная цель, конечно, состоит в том, чтобы уменьшить загрязняющие вещества, попадающие в резервуар Гливицкого канала и, в конечном итоге, в сам Одер".

Польша разрабатывает стратегию минимизации солевых примесей из добычи, которая является значительным фактором проблемы. За последние две недели польские чиновники собрали в общей сложности 77 метрических тонн мертвых рыб из Гливицкого канала и резервуара Дzierżno Duże. Министерство охраны окружающей среды считает это событие местной экологической катастрофой. Летом 2022 года в Одере также наблюдалась massive fish mortality. Эксперты tanto в Германии, как и в Польше считают, что виновником является золотая водоросль (Prymnesium parvum) и ее токсичные эффекты.

Гливицкий канал, водный путь длиной 41 километр, соединяющий город Гливице в Верхней Силезии с Одером, функционирует с 1939 года. Летом прошлого года в нем также было обнаружено большое количество мертвых рыб. Власти приняли меры по повышению содержания кислорода в воде.

Польские власти обратились в Министерство охраны окружающей среды в Варшаве за долгосрочными решениями по борьбе с повторяющейся проблемой вредных золотых водорослей в притоках Одера. Признавая временный характер перекиси водорода как средства, Министерство в настоящее время исследует устойчивые методы борьбы с водорослями и снижения экологического ущерба.

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