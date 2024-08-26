- Польша регистрирует потенциальное нарушение границ российского воздушного пространства.

В связи с российской агрессией против Украины, неопознанный "авиационный объект" проник на территорию Польши и был зафиксирован польскими радарами. Об этом заявил генерал Мачей Клиш, оперативный командир польских вооруженных сил, на пресс-конференции в Варшаве. Агентство ПАП со ссылкой на заместителя министра обороны Цезария Томчиньского сообщило, что население Польши не находится в непосредственной опасности.

Как least три radarные станции зафиксировали подозрительный объект, как заявил Клиш на пресс-конференции. Он подчеркнул, что объект был полностью подконтрольным и мог быть сбит в случае необходимости. Объект нарушил границу Польши, недалеко от украинского города Черкассы, в 6:43 утра. Черкассы неоднократно подвергались российским авиационным ударам, так как в городе находится электростанция. Тем не менее, неясно, покинул ли объект воздушное пространство Польши в этот момент.

Ранее ПАП сообщало, что в связи с близостью крупномасштабных российских воздушных ударов к польской границе польские военные направили перехватчики. Сообщается, что в этой операции также участвовали самолеты союзных стран.

Согласно сообщению онлайн-новостного источника TVN24, инцидент вызвал опасения по поводу возможной эскалации, учитывая историю использования Россией авиационных ударов в войне против Украины. Несмотря на проникновение объекта на территорию Польши, польские власти проявили осторожность, чтобы не эскалировать ситуацию, и не стали сразу же вмешиваться в объект.

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