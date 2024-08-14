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Польша обвиняет освобожденного мужчину

 and  Hanna Hofmann
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Польша судит выпущенного на свободу человека
Польша судит выпущенного на свободу человека

Польша обвиняет освобожденного мужчину

В Польше гражданин России и Испании Павел Р., также известный как Пабло Г., обвиняется в шпионаже. Он был участником недавнего обмена пленными между Россией и Западом. Прокуратура Польши объявила, что дальнейшие расследования направлены на неопределенное количество предполагаемых сообщников, в том числе женщину, опознанную как Магдалена Ч. Женщина, якобы бывшая партнерша Р., отказалась комментировать расследование.

Павел Р., лучше известный как Пабло Г., был арестован в польском городе Перемышль возле украинской границы 28 февраля 2022 года, всего через несколько дней после начала вторжения России в Украину. Представляясь фрилансером-испанским журналистом, он поставлял репортажи испанским СМИ. Он был заключен под стражу в Польше до обмена на российских пленников 1 августа.

Прокуратура объявила, что прокурор в Люблине предъявил обвинения в районном суде Перемышля 9 августа. Они не раскрыли фамилию подозреваемого из-за польских правил защиты данных, но было ясно, что обвиняемый был предполагаемым агентом ГРУ Р. Р. обвиняется в преступлении, связанном со шпионажем, которое наказывается лишением свободы от трех до 15 лет. Неясно, будет ли судебный процесс проходить в его отсутствие.

Сообщение гласит, что обвиняемый якобы поставлял военной разведке России информацию из Перемышля, Варшавы и других мест, которая могла нанести ущерб Республике Польша, также члену НАТО, с апреля 2016 года по февраль 2022 года. Его деятельность также включала распространение дезинформации и проведение оперативно-тактической разведки.

Мужчина, опознанный как Павел Р. или Пабло Г., является главным обвиняемым в деле о шпионаже. Во время своего пребывания в Польше он якобы предоставлял военной разведке России конфиденциальную информацию.

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