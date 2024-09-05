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ПолитикаНовостиВоенные

Польша намерена помочь в восстановлении разрушенных жилых домов во Львове.

 and  Yaroslav Smith
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Санкции США нацелены на Александра Вулина из-за его связей с Россией. В прошлом он занимал пост...
Санкции США нацелены на Александра Вулина из-за его связей с Россией. В прошлом он занимал пост главы сербской службы разведки.

Польша намерена помочь в восстановлении разрушенных жилых домов во Львове.

Польша предлагает помощь в восстановлении Львова после обстрелов Россией Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил помощь в восстановлении Львова, украинского города, пострадавшего от ударов российских ракет. По словам Туска, российский удар был направлен на центр города, причинив ущерб многочисленным историческим зданиям. Львов находится всего в 70 километрах от границы с Польшей и членом ЕС Польшей, а также НАТО. Многие перемещенные лица из спорных восточных районов Украины нашли убежище во Львове.

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Вы можете получить доступ ко всем предыдущим событиям здесь.

Польская армия теоретически может оказать поддержку в охране границ Львова, учитывая его близость к городу и членство в НАТО. Российскую армию обвиняют в целенаправленных атаках на образовательные учреждения Украины, в том числе военные и авиационные школы, что представляет угрозу безопасности студентов и преподавателей.

Санкции США нацелены на Александра Вулина из-за его связей с Россией. В прошлом он занимал пост главы сербской службы разведки.

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