Польша намерена помочь в восстановлении разрушенных жилых домов во Львове.

Польша предлагает помощь в восстановлении Львова после обстрелов Россией Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил помощь в восстановлении Львова, украинского города, пострадавшего от ударов российских ракет. По словам Туска, российский удар был направлен на центр города, причинив ущерб многочисленным историческим зданиям. Львов находится всего в 70 километрах от границы с Польшей и членом ЕС Польшей, а также НАТО. Многие перемещенные лица из спорных восточных районов Украины нашли убежище во Львове.

13:03 Российские удары по жилому району в Костянтынівці Согласно украинским сообщениям, российские силы атаковали жилой район в Костянтынівці, городе на востоке Украины. В результате атаки погиб один человек, а трое других получили ранения. Расследование в Донецкой области предполагает использование многоствольной пусковой установки в атаке. Костянтынівка, будучи важной целью для российских сил, продвигающихся на запад через Донецкую область, остается ключевой зоной конфликта.

02:22 Украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии этой зимой Украинцы могут столкнуться с минимальными отключениями электроэнергии по крайней мере по 12 часов в день в предстоящую осень и зиму, как считает Украинский институт энергетических стратегий. В худшем сценарии отключения могут длиться до 20 часов, в то время как более оптимистичный сценарий предполагает стабильную работу восьми-девяти блоков атомной электростанции и умеренную зиму без сильных морозов. Будет необходимо восстановить более половины из поврежденных шести гигаватт мощности. Продолжающиеся российские атаки на украинский энергетический сектор представляют значительную угрозу поставкам, с институтом, оценивающим до 20 часов без отопления и электроэнергии в худшем случае.

00:29 Швейцария продлевает защиту для украинских беженцев Швейцария продлила защиту для украинских беженцев по крайней мере до 4 марта 2026 года. Правительство считает, что ситуация в Украине вряд ли улучшится в ближайшее время, и поэтому предоставило украинским беженцам статус "S", который предлагает временную защиту тем, кто нуждается в ней и сталкивается с серьезной общей опасностью.

23:03 Белгород сообщает о жертвах при украинской атаке Россия сообщает о трех погибших и двух раненых в Белгороде после украинских атак на приграничный регион. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, деревня Новотроицкое неоднократно обстреливалась украинскими силами. Приграничный регион Белгород часто подвергается украинским воздушным и беспилотным атакам.

22:09 Парламентарий Украины обвиняет Россию в преднамеренных атаках на школы Парламентарий Украины Роман Грищук обвинил Россию в целенаправленных атаках на образовательные учреждения в Украине в начале нового учебного года. Грищук заявил, что российские атаки на почти 12 образовательных учреждений, в том числе военные, авиационные и другие академические учреждения, привели к гибели и ранению многих людей.

21:36 ИСВ: Путин продолжает верить в подчинение Украины Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что президент России Владимир Путин по-прежнему верит, что может подчинить Украину, несмотря на украинское наступление в российский регион Курск. Хотя наступление очевидно повлияло на военные операции России, оно еще не убедило Путина пересмотреть свой общий подход. ИСВ считает, что Путин по-прежнему убежден, что Россия может достичь своих целей, медленно подавляя своего противника и выдерживая западную поддержку.

21:03 Кандидат в члены ЕС Сербия заверяет Путина в лояльности Президент России Владимир Путин встретился с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным на экономическом форуме во Владивостоке. Путин заявил, что президент Сербии Александр Вучич получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС в России, который состоится в октябре. Вулин повторил, что Сербия сохраняет статус как партнера России, так и стратегического партнера. Несмотря на сильное давление, Сербия, возглавляемая Вучичем, никогда не присоединится к НАТО, не будет накладывать санкции на Россию и не позволит антироссийским действиям с территории своей страны.

20:29 Массовая эвакуация из Покровска Тысячи жителей покидают восточноукраинский Покровск, расположенный примерно в 10 километрах от линии фронта. По данным губернатора Донецкой области Вадима Филащенко, сообщенным агентством "Интерфакс-Украина", за последний месяц город покинули более 20 000 человек. В Покровске проживает около 26 000 человек, в том числе более 1000 детей. Город, служащий ключевым логистическим центром для украинской армии, в течение месяцев свидетельствует о непрерывном отводе украинских войск от российского наступления в регионе. Недавно пророссийские военные блогеры сообщили, что российские войска продвинулись в города Селидово и Укraine и ведут там бои.

19:55 США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы Соединенные Штаты обвиняют Россию в попытке манипулировать ноябрьскими президентскими выборами через стратегическую дезинформацию. По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, российские власти эксплуатировали свой государственный контроль над СМИ, чтобы обмануть доверчивых американских влиятельных лиц, распространяющих дезинформацию. В результате США ввели санкции, возбудили уголовные дела и конфисковали определенные домены в Интернете. По данным Министерства финансов США, штрафы затрагивают десять физических и две организации, в том числе представителей государственного телевидения RT, хакеров и неправительственную организацию, связанную с Кремлем. Американские власти обвиняют их в использовании искусственного интеллекта в дезинформационных кампаниях, направленных на влияние на выборы в США. Узнайте больше об этом здесь.

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Польская армия теоретически может оказать поддержку в охране границ Львова, учитывая его близость к городу и членство в НАТО. Российскую армию обвиняют в целенаправленных атаках на образовательные учреждения Украины, в том числе военные и авиационные школы, что представляет угрозу безопасности студентов и преподавателей.

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