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Положительные отражения новых образовательных принципов в учебных заведениях.

Министр образования Гессена выражает озабоченность по поводу снижения уважения в обществе. Инициатива внушить ценности в образовательных учреждениях вызывала положительные отзывы.

 and  Michael Bootcampf
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Министр образования Гессена Армин Шварц, являющийся членом ХДС, стремится бороться с растущим...
Министр образования Гессена Армин Шварц, являющийся членом ХДС, стремится бороться с растущим безразличием к образованию в школах общества.

- Положительные отражения новых образовательных принципов в учебных заведениях.

Образовательные ресурсы для инициативы по внедрению принципов в школах Гессена получили высокую оценку, как заявил министр образования Армин Шварц. В прошлую неделю учителям были переданы новые материалы для этой цели, а Шварц, сам учитель с многолетним стажем, сделал эти замечания на своей инаугурационной речи в ландтаге Гессена в Висбадене.

В этом году эти материалы, пропагандирующие ценности, будут использоваться в около 2100 интенсивных классах, которые обслуживают более 36 500 учеников и студентов-беженцев и иммигрантов, которые получают специальную помощь в изучении немецкого языка.

Шварц, учитель с более чем 16-летним стажем, сказал: "Дискриминация, предрассудки и экстремистские исламские идеи, а также, казалось бы, незначительные проблемы, такие как пренебрежение, растут в нашем обществе". Школы Гессена служат основными площадками для воспитания ценностей и демократического образования.

Шварц подчеркнул важность активного участия всех учеников в уважительном поведении, демократических ценностях и основных правах. Уважение, несмотря на разные точки зрения, является ценностью высочайшего уровня.

Эти ресурсы предназначены для использования в школах Гессена, как сказал министр образования Армин Шварц. Благодаря их внедрению, эти материалы, ориентированные на ценности, будут использоваться примерно в 2100 классах в этом академическом году.

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