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Положительное развитие событий: вопреки ожиданиям о плохой посадке, предсказания оказались неточными.

Основные аспекты трудоустройства и ценообразования стабилизируются на благоприятных этапах, с изобилием вакансий, растущими зарплатами и инфляцией, которая возвращается к своему предпандемическому уровню.

 and  Ksenia Johnson
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В комплексе с сильной экономикой Фондовый рынок последовательно достигает новых пиков.
В комплексе с сильной экономикой Фондовый рынок последовательно достигает новых пиков.

Положительное развитие событий: вопреки ожиданиям о плохой посадке, предсказания оказались неточными.

И слава богу, это происходит! Сейчас экономика США опровергает все предсказания. Это не значит, что все идеально или каждый американец процветает, но два ключевых фактора – занятость и цены – достигли удовлетворительных уровней. Работы предостаточно, зарплаты растут, а инфляция в основном вернулась к своим уровням до пандемии. Кроме того, фондовый рынок последовательно обновляет рекорды, отражая оптимизм инвесторов.

Если это не мягкая посадка, то что же это тогда? Так выразился Сунг Вон Сон, профессор финансов и экономики в Университете Лойола Мэримаунт, после впечатляющего отчета о занятости за сентябрь, который превзошел ожидания.

Термин "мягкая посадка" по сравнению с "жесткой" – хоть и избитый – все еще является визуально привлекательной метафорой. Экономика сравнивается с самолетом, а ФРС – с его пилотом. Если правильно скорректировать управление, то можно насладиться спокойным снижением с охлаждением инфляции и процветающим рынком труда. А если неправильно управлять, то можно спровоцировать рецессию.

Эксперты, которые argueовали, что рецессия необходима для обуздания инфляции, оказались неправы, сказал Аарон Соджорнер, экономист по вопросам труда в Институте исследований занятости У.Э. Апджона. "Инфляция побеждена, а рабочие места живы", – сказал Соджорнер мне.

Метафора не из учебника по экономике для начинающих. ФРС не объявляет какого-то сигнала, когда воображаемое экономическое шасси приземляется. Как и рецессия, это может быть подтверждено только впоследствии.

В настоящее время у нас есть стабильные цены и высокая занятость.

Соджорнер задается вопросом, как долго экономике нужно оставаться в этом состоянии, чтобы все могли расслабиться. Еще несколько месяцев – скажем, несколько месяцев – было бы идеально.

Непредвиденные события в ближайшие недели и месяцы могут потенциально изменить экономический ландшафт, но впечатляющий отчет о занятости за сентябрь принес облегчение многим экономистам, которые беспокоились об отчете о занятости за июль, который казался довольно мрачным до корректировки в пятницу.

Для краткого резюме: работодатели добавили 254 000 рабочих мест в сентябре, как сообщило Бюро статистики труда в пятницу, намного больше ожидаемых 140 000. Безработица снизилась до 4,1% с 4,2%.

Как объяснил экономист Джастин Вольф, страхи о замедлении рынка труда были необоснованными, так как данные были неполными. В среднем за последние три месяца наблюдались ежемесячные приросты рабочих мест в размере 186 000, что является желательным.

Даже некоторые пессимисты признают свою ошибку. Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дудли, который был громким сторонником "жесткой посадки", признался в интервью Bloomberg, что был чересчур пессимистичен в отношении рисков "жесткой посадки" для экономики США в течение последних лет.

"Я был излишне пессимистичен в отношении рисков 'жесткой посадки' для экономики США в течение последних лет", – написал он в колонке. "Разумно сделать вывод, что... рецессия по-прежнему крайне маловероятна".

Чтобы прояснить, Дудли не хотел рецессии. Он не был единственным голосом, сомневающимся в возможности мягкой посадки. Как сказал бывший секретарь казначейства Ларри Саммерс в интервью Bloomberg, "Мягкие посадки – это триумф надежды над опытом, но иногда надежда побеждает опыт".

Несмотря на пересмотр мнений Дудли и других, они подчеркивают важность рынка труда.

По крайней мере, один экономист считает, что пришло время сменить метафоры. "Мы должны отказаться от разговоров о мягкой посадке против жесткой и начать говорить о сильном расширении в середине цикла", – заявил Джо Брузуэлас, главный экономист RSM. По его словам, рецессия "просто не произойдет".

Бизнес-сообщество было подбодрено стабильным улучшением на рынке труда, многие компании испытывают увеличение спроса благодаря стабильному росту занятости.Prominent economists like Bill Dudley have had to revise their predictions about a potential recession, acknowledging that the economy might be experiencing a strong expansion rather than a soft landing.

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