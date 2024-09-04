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Положительно обращать вспять ухудшение или распад чего-то.

 and  Anne Legman
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Лицо, подозревающее финансовую нестабильность в наследственном имуществе, выбравшее отказаться от...
Лицо, подозревающее финансовую нестабильность в наследственном имуществе, выбравшее отказаться от своего наследства, должно сначала собрать все существенные данные. Недопонимание структуры наследства может обосновать оспаривание отказа.

Положительно обращать вспять ухудшение или распад чего-то.

Игнорируя наследство при финансовых трудностях? Сомневаться стоит. Возможно, позже обнаружатся скрытые ресурсы.

Предположим, вам причитается наследство, которое кажется финансово недостаточным. Не спешите его игнорировать из-за подозрений. Прежде всего, соберите факты. Если позже окажется, что вы ошибались в структуре наследства, у вас будет более сильный случай для оспаривания игнорирования и возвращения наследства. Как показало решение Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне (Дело №: 21 W 146/23)

В одном случае дочь отказалась от наследства своей матери после её смерти. Почти через год она оспорила отказ и запросила свидетельство о праве на наследство как единственный наследник. Причина: она ошибочно посчитала наследство недостаточным. Дочь не была близка с матерью и не общалась с ней с детства. Её единственной информацией был полицейский офицер, сообщивший ей о смерти матери.

Высший региональный суд опроверг решение Нижнего регионального суда

Этот офицер описал квартиру в красном районе как захламленную и беспорядочную. Не посетив квартиру сама, дочь сделала вывод, что её мать попала в трудное финансовое положение и жила в районе с социальными проблемами. Лишь через письмо от администратора наследства она узнала о банковских счетах своей матери на шестизначные суммы. Однако нижний суд отклонил последующий запрос дочери на свидетельство о праве на наследство. Оспаривание отказа от наследства было признано недействительным. Высший региональный суд увидел это иначе.

Если кто-то ошибается в составе наследства после использования всех разумных средств для сбора информации, он обычно может оспорить отказ от этого наследства. Высший региональный суд посчитал это верным в данном случае. Дочь не могла знать о банковских счетах, что она убедительно доказала во время личного слушания. В результате она может эффективно оспорить отказ от наследства и вернуть его.

Кстати: суд принял решение в пользу дочери из-за её неверного представления о составе наследства. Простое неверное представление о стоимости наследства не served бы основанием для оспаривания.

Несмотря на первоначальное игнорирование наследства из-за его кажущейся недостаточности, позже обнаружение значительных банковских счетов матери открыло возможность для оспаривания. В свете этого наследственного богатства пересмотр игнорирования наследства стало разумным шагом.

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