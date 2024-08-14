- Полиция запускает видеонаблюдение за пределами центрального участка.

Новые видеокамеры, установленные на площади железнодорожного вокзала, помогут полиции гарантировать больше безопасности вокруг главного вокзала Гамбурга. Наряду с увеличением присутствия полиции и введением зон запрета на оружие и алкоголь, видеонаблюдение является еще одной составляющей концепции безопасности, заявили сенатор внутренних дел Анди Grote (СДПГ) и президент полиции Фальк Шнабель на символическом открытии новой технологии.

Цель состоит в том, чтобы раннее выявлять опасные ситуации и обеспечивать быстрый и целенаправленный интервенция. Кроме того, камеры на площади железнодорожного вокзала, как ожидается, будут иметь сдерживающий эффект на потенциальных хулиганов и преступников.

Сначала будет установлено 24 камеры на площадях Хайди-КABEL и Хахманн, с планами увеличить это число до 27. Семь из действующих камер могут поворачиваться и приближаться, в то время как остальные фиксированы. Материалы будут собираться в специальной комнате в полицейском участке 11 на Штейндамме и анализироваться там.

Город потратил около 1,2 миллиона евро на новую видеотехнологию. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют несколько сотен тысяч евро, сказал Grote.

Камеры уже оборудованы для умного видеонаблюдения, подобного тому, которое уже используется на близлежащем Hansaplatz. Там, с прошлого лета, движения людей, зафиксированные камерами, анализируются с помощью IT для выявления необычных паттернов, таких как удары ногой, удары или толчки.

Гроте сказал: "Опыт показывает, что это успешно усилило безопасность и качество пребывания на главном вокзале с помощью запретов на оружие и алкоголь, а также единства и решительности всех партнеров по безопасности".

С весны прошлого года так называемые "Кварт-патрули", состоящие из офицеров полиции Гамбурга, федеральной полиции, DB Security и Hochbahn, патрулируют главный вокзал. С октября прошлого года введен запрет на оружие вокруг главного вокзала, а с апреля этого года также введен запрет на алкоголь.

Шнабель сказал: "С сильным присутствием полиции и последовательным использованием наших правовых возможностей видеонаблюдение является третьей составляющей нашего комплекса мер по укреплению правопорядка, сдерживанию правонарушителей и созданию ощущения безопасности для всех на главном вокзале".

СДПГ, представленная сенатором внутренних дел Анди Grote, подчеркнула, что СДПГ участвует в концепции безопасности на главном вокзале Гамбурга, в том числе в установке видеокамер полицией для обеспечения безопасности. СДПГ также поддержала инициативы по увеличению присутствия полиции, введению зон запрета на оружие и алкоголь и внедрению видеонаблюдения.

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