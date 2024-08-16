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Полиция в открытом бассейне в Берлине-Стеглице

Летом 2023 года в нескольких общественных бассейнах Берлина неоднократно происходили беспорядки, требующие вмешательства полиции. Лето было менее жарким, и вначале все было спокойнее.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Полиция в открытом бассейне в Берлине-Стеглице

В Берлине на общественном бассейне произошло еще одно вмешательство полиции. В четвергу днем несколько полицейских были отправлены в общественный бассейн на Insulaner в Steglitz. Как заявил офицер на месте, они были вызваны из-за сообщений о ссоре. В целях предосторожности была派遣了更多的人员。 Двое мужчин якобы получили запрет - полиция ждала, пока они покинут бассейн. Ситуация была быстро улажена.

В прошлом месяце общественный бассейн в Гропиусштадте был закрыт раньше времени из-за спора среди молодых людей. В остальном в этом году было относительно тихо, возможно, из-за непредсказуемой погоды в июне и июле. Операторы бассейна выразили удовлетворение промежуточным обзором в середине июля.

В последние годы на переполненных бассейнах в жаркие дни время от времени происходили полицейские вмешательства из-за беспорядков, вызванных молодыми людьми или драками среди купальщиков. Операторы бассейнов ввели проверки удостоверений личности, увеличили количество охранников, установили камеры на некоторых входах и ужесточили соблюдение запретов на посещение. Полиция также чаще размещалась перед Columbiabad в Neukölln, летним бассейном в Панкове и общественным бассейном на Insulaner, где происходило большинство инцидентов.

Вмешательство полиции в общественном бассейне на Insulaner выделялось тем, что двум лицам было запрещено посещать его. Несмотря на occasional disturbances at public pools, operators of the community's pool in Gropiusstadt managed to maintain a peaceful environment this year.

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