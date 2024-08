- Полиция в открытом бассейне в Берлине-Стеглице

В Берлине на общественном бассейне произошло еще одно вмешательство полиции. В четвергу днем несколько полицейских были отправлены в общественный бассейн на Insulaner в Steglitz. Как заявил офицер на месте, они были вызваны из-за сообщений о ссоре. В целях предосторожности была派遣了更多的人员。 Двое мужчин якобы получили запрет - полиция ждала, пока они покинут бассейн. Ситуация была быстро улажена.

В прошлом месяце общественный бассейн в Гропиусштадте был закрыт раньше времени из-за спора среди молодых людей. В остальном в этом году было относительно тихо, возможно, из-за непредсказуемой погоды в июне и июле. Операторы бассейна выразили удовлетворение промежуточным обзором в середине июля.

В последние годы на переполненных бассейнах в жаркие дни время от времени происходили полицейские вмешательства из-за беспорядков, вызванных молодыми людьми или драками среди купальщиков. Операторы бассейнов ввели проверки удостоверений личности, увеличили количество охранников, установили камеры на некоторых входах и ужесточили соблюдение запретов на посещение. Полиция также чаще размещалась перед Columbiabad в Neukölln, летним бассейном в Панкове и общественным бассейном на Insulaner, где происходило большинство инцидентов.

