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ПанорамаНовостиФранцузы

Полиция расследует дело о пропаже человека.

Местонахождение 33-летнего человека неизвестно в Верхней Франконии уже две недели. 73-летнего подозревают в его убийстве. Против него уже ведется расследование в связи с другим случаем исчезновения человека.

 and  Elizabeth Wells
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Подозреваемый и внезапно пропавший 33-летний мужчина, предположительно, знали друг друга уже...
Подозреваемый и внезапно пропавший 33-летний мужчина, предположительно, знали друг друга уже несколько недель, как сообщили в полиции.

- Полиция расследует дело о пропаже человека.

В расследовании дела о пропаже 33-летней женщины в Верхней Франконии, подозреваемой в насильственной смерти, следствие проверяет возможную связь с другим аналогичным случаем. 73-летний подозреваемый уже находился в центре внимания следствия по делу 1994 года, как сообщил представитель прокуратуры в Бамберге. Ранее об этом сообщали несколько СМИ.

В январе 1994 года 32-летняя женщина бесследно исчезла после посещения карнавального бала в таверне в Форххайме. 73-летнего мужчину тогда проверяли в качестве подозреваемого. Дело так и не было раскрыто.

Представитель прокуратуры не предоставил информации о том, сделал ли подозреваемый из района Форххайма заявление. Мужчина находится в заключении под подозрением в убийстве.

Полиция: Подозреваемый и пропавшая женщина знали друг друга

33-летняя женщина пропала примерно две недели назад. По данным, полученным полицией, она была последней раз видеана в Эгголсхайме возле Бамберга, где навещала 73-летнего мужчину. При проверке этой информации следователи нашли "признаки, которые привели к сильному подозрению в совершении преступления", - сказал представитель полиции. Вскоре после этого 73-летнего мужчину арестовали.

Подозреваемый и 33-летняя женщина, как считает полиция, познакомились несколько недель назад в районе красных фонарей. Точный характер их отношений является предметом текущего расследования.

Специальная комиссия из примерно 30 детективов из криминальной полиции в Бамберге занимается расследованием дела. Они продолжают расследование в различных направлениях, даже после ареста подозреваемого, как сообщила прокуратура.

73-летний подозреваемый, который находился под следствием по делу 1994 года, имеет французское происхождение, как сообщают некоторые источники. Во время расследования 1994 года французского подозреваемого проверяли в связи с исчезновением 32-летней женщины в Форххайме.

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