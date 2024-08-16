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Полиция продолжает поиски боевиков после стрельбы в Зингсте

После стрельбы в балтийском курорте Цинге, остается неясным, кто fired выстрелы и why почему.

 and  Carmen Simpson
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Полиция разыскивает подозреваемых после стрельбы в Цингесте. Двух молодых людей серьезно ранили в...
Полиция разыскивает подозреваемых после стрельбы в Цингесте. Двух молодых людей серьезно ранили в этой атаке.

- Полиция продолжает поиски боевиков после стрельбы в Зингсте

Даже через неделю после инцидента со стрельбой в курортном городе Балтийского моря Цинтсте, где двое мужчин получили ранения, некоторые из них тяжелые, продолжаются поиски подозреваемого стрелка или стрелков. Представитель прокуратуры в Штральзунде заявил, что из-за тактических соображений не предоставляется никакой информации о ходе расследования или возможных мотивах преступления. Однако расследование ведется полным ходом. Сообщалось о немедленных операциях по поиску, в которых участвовали специальные полицейские силы.

По данным на данный момент, выстрелы были произведены в группу людей, находившихся на площади Сеебрюккена в Цинтсте ранним утром 9 августа. 25-летний и 24-летний мужчины были ранены. Older man sustained life-threatening injuries but is no longer in critical condition. It is unknown whether both men are still in stationary treatment.

Расследование ведется подозрением в покушении на убийство, так как считается, что стрелок или стрелки вели огонь из машины на расстоянии около 30-40 метров.

Несмотря на прогресс в расследовании, личность возможных других подозреваемых, если таковые имеются, остается неясной. Неизвестно, действовал ли стрелок в одиночку или были вовлечены другие лица.

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