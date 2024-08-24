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ПанорамаНовостиСолинджер и другие

Полиция предупреждает жителей города Солинджера.

 and  Ann Bradley
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Полиция предупреждает жителей города Солинджера.

В прохладный пятничный вечер в центре города Солінген произошла трагедия, когда нападавший с ножом лишил жизни троих человек. В настоящее время правоохранительные органы ведут масштабную охоту за преступником, который все еще на свободе и не опознан. В целях безопасности гражданам рекомендуется быть более бдительными, особенно в центре города. Если вы заметите подозрительных лиц, немедленно свяжитесь с номером экстренной помощи 110 и держитесь на безопасном расстоянии.

В результате ножевого нападения погибли трое невинных людей, а восемь человек получили ранения. Правоохранительные органы в Северном Рейне-Вестфалии классифицировали это происшествие как нападение, учитывая целенаправленный характер действий нападавшего. Преступник все еще не опознан, и значительное количество полицейских работает над его поимкой.both свидетели и жертвы в настоящее время допрашиваются для получения дополнительной информации.

Большое количество полицейских активно ищет предполагаемого нападавшего, с подкреплением из различных регионов Северного Рейна-Вестфалии и даже на федеральном уровне. "Наши службы безопасности делают все возможное, чтобы поймать нападавшего и разобраться в мотивах нападения", - заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер. "Полиция в Северном Рейне-Вестфалии имеет полную поддержку федерального правительства в своих действиях".

К сожалению, во время городского фестиваля в Солінген неизвестный нападавший без причины атаковал несколько человек ножом около 9:40 вечера в пятницу. По данным полиции, жертвы были ранены в шею. "Жестокое нападение на городском фестивале в Солінген потрясло нас до глубины души", - сказала Фэзер. "Наши мысли и молитвы с семьями погибших и тяжело раненых в это трудное время".

Граждане Солінгена и другие, в том числе федеральное правительство, поддерживают полицию Северного Рейна-Вестфалии в их поисках нападавшего, ответственного за нападение в центре города. Обширные поиски преступника включают офицеров из различных регионов Северного Рейна-Вестфалии и даже на федеральном уровне, возглавляемые Фэзер, федеральным министром внутренних дел.

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