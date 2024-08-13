- Полиция: пьяный водитель задержан дважды в один день

Мужчину поймали за рулем в нетрезвом состоянии не один раз, а дважды подряд - во второй раз даже без водительских прав. Об этом сообщила полиция Западного Пфальца. По их словам, свидетели в почтовом отделении в Оттерберге почувствовали запах алкоголя от 79-летнего мужчины в понедельник. Полиция доставила мужчину, у которого была "сильно заплетающаяся речь", в отделение для прохождения медосвидетельствования, где у него изъяли водительские права.

После его释放, мужчина сел в другое транспортное средство, чтобы забрать что-то из своего автомобиля. Теперь жителю района Кайзерслаутерн предъявлены два обвинения: одно за вождение в нетрезвом виде и другое за вождение без прав.

Мужчина сел в другое транспортное средство, чтобы забрать что-то из своего автомобиля после своего освобождения. Несмотря на изъятие его водительских прав, он все равно решил управлять транспортным средством.

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