- Полиция нашла пистолет без ярлыка

Полицейские обнаружили немаркированную винтовку во время рейда на квартиру в Нойбранденбурге. Двух мужчин, 22 и 28 лет, проживающих в квартире, теперь проверяют на нарушение закона о огнестрельном оружии и ущерб имуществу, как сообщает полиция. Оружие должно иметь маркировку, включающую производителя и серийный номер.

Полицейские были изначально вызваны из-за другой проблемы. Рама окна была выброшена из квартиры на пятом этаже на зеленую полосу перед зданием. При расследовании предполагаемого источника окна они нашли оружие и новый горный велосипед, закрепленный замком. Мужчины не смогли предоставить доказательства владения, что заставило полицию предположить, что велосипед был украден.

Во время расследования полиция также отметила другие повреждения в квартире, указывающие на возможный ущерб имуществу помимо рамы окна. Новый горный велосипед, без ясных документов собственности, еще больше усилил подозрения в причинении ущерба и краже.

Читайте также: