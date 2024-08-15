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Федеральные земли ГерманииНовостиУщерб имуществу

Полиция нашла пистолет без ярлыка

В квартире в Нойбранденбурге во время патруля полицейские обнаружили немаркированное длинноствольное оружие. Тем не менее, они были вызваны по другому поводу.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Полиция вызывается в Нойбранденбург из-за окна, брошенного с пятого этажа, и находит...
Полиция вызывается в Нойбранденбург из-за окна, брошенного с пятого этажа, и находит немаркированное оружие в квартире.

- Полиция нашла пистолет без ярлыка

Полицейские обнаружили немаркированную винтовку во время рейда на квартиру в Нойбранденбурге. Двух мужчин, 22 и 28 лет, проживающих в квартире, теперь проверяют на нарушение закона о огнестрельном оружии и ущерб имуществу, как сообщает полиция. Оружие должно иметь маркировку, включающую производителя и серийный номер.

Полицейские были изначально вызваны из-за другой проблемы. Рама окна была выброшена из квартиры на пятом этаже на зеленую полосу перед зданием. При расследовании предполагаемого источника окна они нашли оружие и новый горный велосипед, закрепленный замком. Мужчины не смогли предоставить доказательства владения, что заставило полицию предположить, что велосипед был украден.

Во время расследования полиция также отметила другие повреждения в квартире, указывающие на возможный ущерб имуществу помимо рамы окна. Новый горный велосипед, без ясных документов собственности, еще больше усилил подозрения в причинении ущерба и краже.

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