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Федеральные земли ГерманииНовостиБремен

Полиция ищет водителя кабриолета.

Полиция все еще ищет мужчину, которого подозревают в целенаправленном наезде на 13-летнего студента на острове Рюген. Водитель luego покинул место происшествия. Ребенок серьезно ран.

 and  Wendy Allen
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Водителя обвиняют в преднамеренном наезде на 13-летнего ученика на Рюгене.
Водителя обвиняют в преднамеренном наезде на 13-летнего ученика на Рюгене.

- Полиция ищет водителя кабриолета.

Два дня спустя после того, как 13-летний ученик из Бремена был сбит кабриолетом на Рюгене и получил серьезные травмы, полиция все еще ищет водителя машины. "Мы сейчас специально проверяем владельцев кабриолетов", - сказал представитель полицейского управления в Штральзунде агентству dpa. Полиция получила множество советов, которые сейчас проверяются. Мальчик все еще находится в больнице и проходит лечение от полученных травм.

Вечером в среду водитель кабриолета в городе Пrora (муниципалитет Бинц) якобы специально помчался на ребенка. Неизвестный мужчина затем скрылся с места происшествия. Восьмиклассник из Ганзейского города, который был с семью другими учениками, якобы спровоцировал водителя жестом заранее.

Мальчик был брошен в воздух

Водитель затем развернулся через несколько метров и, по словам очевидцев, специально помчался на ребенка на высокой скорости. В лобовом столкновении ученик был брошен на несколько метров в воздух, прежде чем приземлиться на зеленой зоне. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу вертолетом.

Прокуратура в Штральзунде отказалась комментировать ход расследования в пятницу. Криминальная полиция теперь расследует дело по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места происшествия. Полиция призывает свидетелей и просит водителя явиться.

В связи с инцидентом в Пrora водитель, как сообщается, был из города в муниципалитете Бремена. После этого инцидента полиция призывает всех, кто имеет информацию о водителе, подозреваемом в причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места происшествия, явиться в Бремен.

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