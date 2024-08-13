- Полиция Бохума возмущена катами, подвергающимися воздействию жары

Полиция в Bochum выразила необычайное волнение по поводу инцидента. После того, как они нашли трех маленьких котят, оставленных в картонной коробке, запечатанной скотчем, в палящем солнце, пресс-служба выразила свое неверие. "Мы могли бы обсудить причины и следствия, но честно говоря, мы не можем понять такой жестокости!" - говорилось в заявлении.

Котята были подвергнуты температурам выше 30°C. Офицеры на месте быстро предоставили воду обезвоженным и испуганным котятам и передали их в службу защиты животных. Полиция сейчас призывает свидетелей и информацию об владельце.

Действие оставления котят в таких суровых условиях может быть классифицировано как форма жестокости по отношению к животным, вид преступления. Полиция активно расследует это дело и ищет любую относящуюся к нему информацию.

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