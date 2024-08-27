- Полицейские задерживают диких оленей на закрытом заднем дворе.

Полицейские в районе Мюльдорфа ам Инна обнаружили блуждающего оленя. Этот дикий зверь попал в огороженный двор местного жителя в Гарсе ам Инне, как сообщили власти в субботу. Для обеспечения безопасности tanto для людей, как и для других животных во время поимки оленя, сотрудники временно перекрыли дорогу, примыкающую к участку. Под руководством егеря они поймали оленя за рога, а затем перевезли его в ближайший лес.

Житель срочно позвонил за помощью из-за присутствия оленя, назвав это неожиданной чрезвычайной ситуацией в своем районе. После успешной поимки оленя полиция решила тщательно мониторить прилегающие леса на наличие признаков диких животных в беде, считая это необходимым для предотвращения потенциальных будущих чрезвычайных ситуаций.

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