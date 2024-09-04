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ПанорамаНовостиНападения ножом

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули.

 and  Katherine Bradley
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Офицеры правоохранительных органов могут арестовать подозреваемого вне ресторана Burger King
Офицеры правоохранительных органов могут арестовать подозреваемого вне ресторана Burger King

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули.

В Бонне разногласия между двумя знакомыми переросли в жестокое ножевое нападение, в результате которого обе стороны получили ранения. Преступник, скрывавшийся с места преступления, был задержан правоохранительными органами вблизи фаст-фуда. Задержание потребовало применения силы, так как один из полицейских был вынужден использовать огнестрельное оружие, что привело к серьезным травмам у подозреваемого, как сообщается в официальном заявлении.

Пострадавшими оказались 32-летний мужчина и 43-летняя женщина. Женщина получила незначительные ранения, в то время как мужчина был более серьезно ранен, но не в критическом состоянии. Оба прошли медицинское лечение в местной больнице. Задержанный подозреваемый также получил медицинскую помощь в том же учреждении. Для обеспечения объективности расследование инцидента с применением огнестрельного оружия ведется правоохранительными органами из Кёльна.

Согласно preliminary information, стороны были хорошо знакомы и имели горячую ссору перед инцидентом. В результате, район происшествия был оцеплен, и вертолет был задействован в течение короткого времени для помощи в розыске подозреваемого.

Полиция тщательно собирает улики, чтобы установить подробности инцидента. К сожалению, оружие, использованное в нападении, все еще не найдено. Согласно сообщениям, инцидент произошел под небольшим мостом, откуда жертвы смогли выбраться на главную дорогу.

Полиция исследует возможность того, что ножевые атаки были спланированы заранее, учитывая горячую ссору, которая произошла ранее. Несмотря на хаос на месте происшествия, других пострадавших от ножевых ранений не было сообщено.

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