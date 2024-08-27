- Полицейские убили подозреваемого после сообщения о нападении

В районе Мёрс в Нижнем Рейне 26-летний мужчина погиб в результате выстрелов полиции, якобы после нападения и запугивания нескольких очевидцев. В связи с этим Дуйсбургское управление уголовной полиции создало следственную группу по распоряжению прокуратуры Клеве, как сообщается в совместном заявлении.

В один из вторников днем патрульная машина выехала после анонимного звонка о человеке, нападающем и угрожающем нескольким пешеходам. Полицейские в итоге нашли подозреваемого. "По данным на текущий момент, мужчина якобы напал на полицейских с двумя ножами в руках", - заявили полиция и прокуратура.

"В ходе операции полицейские открыли огонь." Это привело к трагической гибели 26-летнего мужчины. По данным полиции, никто другой не пострадал. Обстоятельства инцидента все еще расследуются. Полицейское управление в Дуйсбурге изначально держало дополнительные детали в секрете.

Подозреваемый, который вызвал беспокойство в Мёрсе, родом из Германии. Несмотря на попытки полиции задержать его мирным путем, инцидент в Германии закончился гибелью мужчины в результате выстрелов полиции.

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