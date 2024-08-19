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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Полицейские помогают участникам концертов Coldplay в получении пропусков.

В результате, Coldplay выступили в Мюнхене, но мужчина и его спутник, к сожалению, потеряли билеты и вначале не смогли посетить концерт.

 and  Christian Meier
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Музыкальное событие в Мюнхене - Полицейские помогают участникам концертов Coldplay в получении пропусков.

После того, как они потеряли билеты на концерт Coldplay в Мюнхене, двое парней благодаря помощи полиции все же попали на шоу. В это время охранники Олимпийского стадиона задержали 38-летнего мужчину и 45-летнюю женщину из Дахау, которые воспользовались местами пары. Эти люди сейчас под следствием за мошенничество и были переданы полиции в субботу.

Владелец билетов, 28-летний мужчина, подтвердил, что билеты принадлежат ему, что позволило ему попасть на концерт, хоть и немного позже запланированного, как сообщила полиция. Считается, что 28-летний мужчина потерял свои концертные билеты, как сообщалось в новостях ранее.

Возглавляемая вокалистом Крисом Мартином (47), британская группа Coldplay выступила в Мюнхене в третий раз с четверга. Их тур, начавшийся более двух лет назад в Южной Америке для продвижения девятого альбома группы, завершится в Новой Зеландии в ноябре.

Несмотря на неприятный инцидент с мошенничеством с билетами, концерт прошел гладко, и Coldplay выступили с блестящим выступлением перед в основном довольной аудиторией. Расследование случая мошенничества с билетами со стороны людей из Дахау может привести к ужесточению мер безопасности на будущих мероприятиях.

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