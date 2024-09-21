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Полицейские обыскивают стрип-клуб в Кельне по имени Паша.

 and  Carmen Simpson
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Прокуратура выразила озабоченность возможностью деятельности по отмыванию денег в связи с...
Прокуратура выразила озабоченность возможностью деятельности по отмыванию денег в связи с расследованием дела о торговле людьми.

Полицейские обыскивают стрип-клуб в Кельне по имени Паша.

Еще раз под прицелом оказалось легендарное "Паша" бордель в Кёльне, известный своим розовым фасадом: в четверг правоохранительные органы провели рейд и обыск в его стенах. В офисных помещениях были изъяты многочисленные коробки с документами. Обвинение: отмывание денег.

Как объяснил главный прокурор Дюссельдорфа Даниэль Фолльмерт, этот рейд связан с продолжающимся расследованием дела о предполагаемой контрабанде. Кроме того, возникли подозрения в отмывании денег. В ходе обыска в четверг были изъяты доказательства, касающиеся покупки здания "Паша".

Если будет установлено, что средства или ресурсы, связанные с предполагаемой контрабандой, использовались для приобретения или финансирования недвижимости, это будет проверено. Оператор "Паши" не затронут обвинениями. Во время рейда были проверены только офисные помещения, а работа борделя осталась без изменений.

Оценка изъятой доказательной базы может занять несколько недель или месяцев, сказал профессор Фолльмерт.

Заметим, что примерно за месяц до этого события прокуратура заблокировала "Пашу". Это было расценено как превентивная мера в рамках расследования против предполагаемой контрабандной сети. В настоящее время владельцы одиннадцатиэтажного розового здания не могут его продать.

Прокуратура расследует это дело контрабанды уже несколько месяцев. Предполагается, что эта преступная организация на большом масштабе облегчала получение разрешения на проживание в Германии для состоятельных лиц из Китая и Омана. Ранее в апреле были проведены рейды в восьми федеральных землях, где двое адвокатов из Кёльна считались главными подозреваемыми. Подозревается взятничество чиновников.

В свете обвинений в отмывании денег, связанных с предполагаемой контрабандой, работа борделя "Паша" может быть подвергнута пристальному вниманию в отношении проституции. Если будет установлено, что недвижимость была приобретена с помощью таких средств, это может привести к правовым действиям в отношении проституции в борделе.

В свете продолжающегося расследования предполагаемой контрабандной сети правоохранительные органы пристально следят за финансовыми транзакциями, связанными с борделем "Паша", в том числе за доходами от проституции.

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