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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Полицейские обнаружили более 5 килограммов запрещенных веществ в автомобиле.

Правоохранители перехватили автомобиль на автостраде A3 в районе Мейн-Спессарт и обнаружили значительное количество запрещенных веществ. В результате, двое человек были взяты под стражу.

 and  Ksenia Johnson
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- Полицейские обнаружили более 5 килограммов запрещенных веществ в автомобиле.

В ходе планового осмотра на автотрассе А3 ранним субботним утром сотрудники правоохранительных органов обнаружили пять килограммов амфетамина и несколько сотен граммов гашиша. В результате двое человек, находившиеся в автомобиле - 22-летняя женщина и ее 37-летний спутник, были задержаны. Пара была арестована по подозрению в торговле значительными количествами наркотиков, как подтвердили власти на следующий день.

Полицейские нашли запрещенные вещества после анонимного сигнала и задержали двоих. Замечено, что 22-летняя женщина была пьяна, что потребовало проведения анализа крови для подтверждения.

В ходе обыска в автомобиле были найдены запрещенные вещества. В результате подозреваемые были обвинены в торговле наркотиками, так как запрещенные наркотики были найдены в их автомобиле.

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