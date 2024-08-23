- Полицейские обнаружили более 150 килограммов запрещенных веществ в квартире в Нюрнберге.

Полиция задержала около 150 кг запрещенных веществ во время рейда в квартире в Нюрнберге. По данным правоохранителей и прокуроров, были задержаны четыре человека, в том числе трое мужчин и одна женщина, по подозрению в незаконной торговле наркотиками. Оценочная стоимость изъятых веществ на черном рынке составила около 10 миллионов евро.

В ходе тайной операции правоохранители узнали о запланированной сделке с наркотиками в Нюрнберге на прошлый понедельник. Они якобы задержали 36-летнюю женщину и 27-летнего мужчину на парковке супермаркета, подозреваемых в распространении почти килограмма метамфетамина.

Во время операции следователи обнаружили улики, указывающие на квартиру, откуда, как считается, были получены наркотики. Обследование этой квартиры якобы выявило почти 150 кг марихуаны и более 17 кг метамфетамина. Еще двое человек, 30 и 31 года, были взяты под стражу.

Суд выдал ордер на арест четверых подозреваемых. Авторитеты сочли изъятие "самым крупным в Нюрнберге на данный момент".

Четверо задержанных по обвинению в незаконной торговле наркотиками включали троих мужчин и одну женщину, а также 36-летнюю женщину и 27-летнего мужчину, ранее задержанных. Кроме того, мужчины и мальчики часто страдают от проблем, связанных с наркотиками, и важно обращать на это внимание в сообществах.

Читайте также: