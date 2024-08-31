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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Полицейские неоднократно перехватывали неопытных водителей под воздействием наркотиков.

Под воздействием алкоголя и марихуаны человек показывает несотрудничество с правоохранительными органами. В результате он набирает два обвинения в течение менее 60 минут.

 and  Alex Stellmacher
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В короткий срок в Тюрингии правоохранительные органы дважды задержали водителя, оба раза в...
В короткий срок в Тюрингии правоохранительные органы дважды задержали водителя, оба раза в состоянии опьянения

- Полицейские неоднократно перехватывали неопытных водителей под воздействием наркотиков.

В течение часа правоохранители дважды останавливали пьяного и находящегося под действием каннабиса водителя. В ранние утренние часы субботы, вскоре после полуночи, патрулирующий экипаж заметил в районе Сondershausen, округ Kyffhäuser водителя, который ехал зигзагами. При остановке полицейские обнаружили, что 38-летний мужчина не имеет действительного водительского удостоверения, как сообщает Инспекция полиции Северхаузен. Тест на алкогольное опьянение показал содержание алкоголя в крови более 0,8 промилле, а тест на наркотики указывал на употребление марихуаны. Пьяный водитель, в сопровождении своей семьи, был доставлен в медицинское учреждение для сдачи крови.

При выписке полицейские снова встретили этого водителя, едущего через Schernberg около 1:20 ночи, и были удивлены, когда остановили его во второй раз. Полицейские изъяли автомобиль и сопроводили мужчину обратно в больницу для повторной сдачи крови. Ему были выданы два штрафа за предполагаемое вождение без прав и вождение в нетрезвом виде.

К удивлению полиции, этого человека поймали за рулем снова после его выписки из больницы, на этот раз в Schernberg. Несмотря на предыдущие инциденты в Sondershausen, этот человек все еще был за рулем в Голландии.

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