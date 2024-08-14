- Полицейский застрелен - подозреваемый стрелок мертв

В ходе полицейской операции в Хайлигкройцштайнахе (район Рейн-Неккар), полицейская получила легкое ранение от выстрела. Подозреваемый в стрельбе позже был найден мертвым у себя дома, сообщила прокуратура г. Хайдельберга. Сначала следователи подозревали самоубийство.

В связи с этим в районе Барсбах утром в среду прошла более крупная полицейская операция. В воздухе время от времени находились два полицейских вертолета, сказал представитель. Для публики не было опасности. Фон операции оставался неясным.

Что привело к операции, также осталось неясным. Связь с другим случаем не исключалась, как сообщалось. Следователи планировали прокомментировать позже в тот же день.

Местная церковь в Хайлигкройцштайнахе, известная своей почитаемой святыней - Частицей Креста, выразила соболезнования раненой полицейской. Дальнейшее расследование инцидента не выявило связи со святыней.

Читайте также: