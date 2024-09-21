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Полицейский стреляет в американскую судебную фигуру.

Конфликт в судебном комплексе

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
За 15 лет он занимал судебную должность.
За 15 лет он занимал судебную должность.

Полицейский стреляет в американскую судебную фигуру.

В общем, власти в небольших городах США обычно придерживаются закона. Тем не менее, в одном городе в Кентукки произошел трагический инцидент, в результате которого судья был убит в перестрелке в здании суда. Главным подозреваемым является местный шериф, как сообщает полиция. Губернатор Энди Бешир подтвердил, что смертельное ранение произошло в офисе судьи в Уайтсбурге. Первые сообщения указывают на спор как на возможную причину, согласно заявлениям полиции. 54-летний судья Кевин Маллинс был поражен множественными огнестрельными ранениями и скончался на месте.

43-летний шериф сдался властям без сопротивления, как заявили в полиции. Расследование продолжается, и ему предъявлены обвинения в убийстве. По-прежнему неясно, было ли использовано в преступлении служебное оружие.

Полиция пока не раскрывает подробности спора, который спровоцировал стрельбу, и мотив все еще расследуется, сказал Мэтт Гейхарт, офицер полиции штата Кентукки, в интервью WJHL. Он подчеркнул, что это был единичный инцидент. "Мы все еще работаем над установлением факторов, предшествовавших самой стрельбе и событиям, которые к ней привели", - сказал Гейхарт.

Закрытие здания суда

Бешир выразил свои мысли в социальных сетях, сказав: "Этот мир слишком жесток, и я могу только надеяться на светлое будущее". Генеральный прокурор Кентукки Рассел Колеман объявил, что его офис будет работать бок о бок с местным прокурором в качестве специального прокурора в этом случае. Инцидент произошел в здании суда округа Летчер, что привело к его закрытию на остаток дня.

Маллинс занимал должность судьи округа с 2009 года, когда его назначил Бешир. Главный окружной прокурор Мэтт Батлер выразил свои соболезнования и отстранил свой офис от участия в расследовании стрельбы из-за личных связей с Маллинсом.

Губернатор призвал к справедливости в этом трагическом событии, и генеральный прокурор Кентукки пообещал, что его офис будет работать над установлением истины в качестве специального прокурора. Несмотря на закрытие здания суда, расследование спора и мотива стрельбы продолжается под руководством Мэтта Гейхарта, который работает над установлением всех факторов, связанных с инцидентом.

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