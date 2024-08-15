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Федеральные земли ГерманииНовостиКлимат

Полицейский профсоюз: активисты климата просят наличные

Утром активисты из 'Последнее поколение' проникли в четыре аэропорта - и потребовали больше защиты климата. Прецедент не должен остаться безнаказанным, Aussage der Polizei Gewerkschaft.

 and  Michael Bootcampf
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Активисты по защите климата должны заплатить за свою акцию протеста в аэропорту Штутгарта.
Активисты по защите климата должны заплатить за свою акцию протеста в аэропорту Штутгарта.

- Полицейский профсоюз: активисты климата просят наличные

По мнению Профсоюза полиции, климатические активисты должны компенсировать возможные финансовые убытки, причиненные их действиями в аэропортах. Профсоюз DPolG считает, что активисты несут ответственность за убытки, причиненные отменами рейсов и нарушениями в работе авиакомпаний. Об этом заявил заместитель федерального и государственного председателя DPolG в Баден-Вюртемберге Ральф Кюстерер.

"Кто сознательно парализует инфраструктуру, используя свое тело как непреодолимое препятствие, и действует без учета затрагиваемых законных прав и интересов, действует против нравственности". Такое поведение может служить основанием для гражданско-правовых требований. В любом случае, так называемые активисты "Климатической клеи" должны быть привлечены к ответственности и возместить дополнительные расходы на развертывание полиции и устранение нарушений.

Климатическая инициатива начала акции протеста в нескольких немецких аэропортах, временно нарушая работу рейсов. Согласно заявлениям организации, двое активистов в оранжевых жилетах безопасности проникли на аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн-Бонн.

Действия климатической инициативы в аэропортах, в том числе нарушение работы рейсов, имеют значительное влияние на климат. Причиняемые ими убытки на устранение этих нарушений и развертывание полиции еще больше подчеркивают финансовую ответственность таких действий.

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