Полицейский из Майами-Дейда, участвовавший в остановке на Тайрик Хилл, был отстранен от службы, как показано в полицейских записях.

Полицейский Дэнни Торрес успел заработать как минимум шесть дисциплинарных взысканий за свою 27-летнюю карьеру, как следует из документов, опубликованных полицией Майами-Дейд в прошлую пятницу. Среди них были 20-дневный отпуск в 2018 году, 10-дневный перерыв в 2019 году и четыре дополнительных 5-дневных отгула, все они произошли между 2014 и 2016 годами. Причины этих взысканий не разглашаются.

Кроме того, Торрес получил не менее четырех письменных выговоров между 1999 и 2020 годами, согласно отчету.

В выходные перед первым матчем сезона полиция арестовала Хилла, широкого принимающего. Общественность смогла увидеть видео с арестом Хилла, а также напряженные переговоры между ним и двумя его товарищами по команде, что вызвало дискуссию между командой и правоохранительными органами о том, как они обращаются с остановками на дорогах и общаются с общественностью, в частности с чернокожими водителями.

В досье Торреса есть шесть жалоб, четыре из которых обвиняют его в чрезмерном применении силы. Только один случай привел к подтвержденной жалобе на применение силы, в то время как другие жалобы основывались на обвинениях в неправильной процедуре, недобросовестном использовании камер тела, грубости и недобросовестном поведении.

Техники применения силы Торреса, в том числе толкание, тягание, удары и удары, использовались с 2002 по 2022 год, согласно отчету. Некоторые из этих ситуаций привели к травмам, таким как порезы, царапины и синяки, но отчет не содержит подробностей о жертвах.

CNN связался с представителями Торреса для комментариев. В то время как он пытается восстановиться на работе, Торрес получил 35 похвал от МДПД между 1998 и 2023 годами, в том числе за "посвящение долгу" и "профессионализм".

В заявлении адвокат Хилла призвал МДПД раскрыть больше информации о приостановках Торреса.

"Мы хотим узнать причины шести приостановок офицера Торреса", - сказал CNN Джулиус Б. Коллинз. "Если сотрудника приостанавливают шесть раз, его обычно увольняют. Людей увольняли за менее серьезные обстоятельства. Если эти приостановки связаны с неправильным применением силы, насилием над арестованными и заключенными или грубым языком по отношению к арестованным и заключенным, это серьезная проблема в МДПД, которую нужно срочно решить".

Несмотря на многочисленные похвалы Торреса, его послужной список приостановок и обвинения в неправомерном поведении продолжают вызывать озабоченность у некоторых членов сообщества и адвоката Хилла. Как общество, мы должны стремиться удерживать наших правоохранительных офицеров ответственными за свои действия, гарантируя, что все члены нашего сообщества чувствуют себя в безопасности и справедливо обращаются с полицией.

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