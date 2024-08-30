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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение избиения

Полицейский из Эссена обвиняется в физическом насилии

После сообщения об нападении на таксиста в Майорке испанские правоохранители ведут расследование. Есть обвинения, подразумевающие участие сотрудников из Эссена в инциденте. Несмотря на то, что подозреваемые находятся дома, они продолжают исполнять свои обязанности.

 and  Viktoria Klein
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После физической драки подозреваемые офицеры остаются активными в своих обязанностях в Эссене.
После физической драки подозреваемые офицеры остаются активными в своих обязанностях в Эссене.

- Полицейский из Эссена обвиняется в физическом насилии

Полицейские из Эссена, обвиняемые в инциденте в Майорке, по-прежнему работают в городе

Согласно сообщениям СМИ, полицейские из Эссена, якобы причастные к предполагаемому нападению на таксиста в Майорке в середине августа, все еще выполняют свои обязанности на родине. Об этом сообщил представитель полиции.

Представитель отказался уточнять, патрулируют ли улицы полицейские или работают в офисе. Администрация Эссена до сих пор не получила официальных обновлений об инциденте от испанских властей, добавил он. Ранее сообщалось, что мужчины вернулись на работу.

Если обвинения против полицейских подтвердятся, в Эссене будет принято дисциплинарное взыскание, заявил представитель. В то же время в Испании продолжается потенциальное юридическое расследование.

Полиция Эссена: коллеги попали в переплет в Майорке

Испанские СМИ сообщают, что группа немецких туристов вступила в спор из-за утерянного мобильного устройства, что якобы привело к жестокому избиению 71-летнего таксиста с Майорки. Затем туристы якобы пытались дать взятку испанским полицейским.

Полиция Эссена признала участие своих коллег в инциденте. Однако ведомство подчеркнуло, что пока неясно, рассматриваются ли полицейские в Испании в качестве свидетелей или подозреваемых.

По данным местной газеты "Última Hora", инцидент произошел с участием троих мужчин из Эссена в возрасте 24, 26 и 27 лет. Личность четвертого подозреваемого остается неизвестной. Согласно сообщениям dpa, несколько полицейских из Эссена отдыхали вместе на Майорке. По крайней мере двое из них позже были признаны подозреваемыми. Все они получили разрешение вернуться в Германию.

Обвинения испанских СМИ подразумевают жестокое избиение во время нападения, в котором участвовали немецкие туристы и 71-летний таксист с Майорки. Несмотря на обвинения в том, что они стали свидетелями или, возможно, были причастны к инциденту, роли полицейских из Эссена в майоркинском переполохе пока не полностью установлены.

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