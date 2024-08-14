- Полицейская операция после возможной стрельбы по спасательному персоналу

После возможного инцидента со стрельбой, в котором были задействованы привлеченные сотрудники, в Хайлигкройцштайнах (район Рейн-Неккар) была проведена масштабная полицейская операция. Полиция Мангейма изначально отказалась от комментариев. Однако, по словам представителя, нет угрозы для общественности. В том числе были задействованы полицейские вертолеты. Фон операции оставался неясным по утрам.

После привлечения сотрудников был установлен периметр безопасности для обеспечения безопасности окружающих граждан. После оценки ситуации представитель подтвердил, что общественность не находится в опасности, несмотря на интенсивную полицейскую операцию.

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