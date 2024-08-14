- Полицейская акция после стрельбы

Выстрелы из пистолета-пугача* вызвали крупный полицейский ответ в Гёттингене. По словам представителя полиции, выстрелы прозвучали днём во время драки между двумя мужчинами в центре города.

Подозреваемый в совершении преступления скрылся в ближайшем ресторане на рынке. Там его задержали и скрутили полицейские. Подозреваемый пистолет-пугач был изъят.

Причина драки на тот момент была неизвестна. Полиция начала расследование, в том числе по фактам причинения тяжкого вреда здоровью и нарушения закона о оружии. Подозреваемый был Released.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый родом из Нижней Саксонии. Инцидент в Гёттингене вызвал внимание и споры в более широком сообществе Нижней Саксонии.

* Примечание: "Пистолет-пугач" - это пистолет, который стреляет холостыми патронами и используется, например, на стартах спортивных соревнований.

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