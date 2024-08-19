Политик СДПГ Рот воспринимает "опасные сигналы" от федеральной администрации.

Федеральное правительство планирует поэтапно сокращать финансовую помощь Украине и переключаться на другие источники для будущей военной поддержки, хотя неясно, будет ли это достаточно. ХДС резко критикует этот шаг, утверждая, что Украина фактически брошена. Даже внутри СДПГ есть недовольство.

Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге и социал-демократ, выразил обеспокоенность в интервью медиа-группе Funke, сказав: "Если в федеральном бюджете не запланированы будущие средства для новой военной помощи, это sends a bad message to Ukraine."

В настоящее время на военную помощь Украине выделено около 7,5 миллиардов евро, из которых 4 миллиарда евро запланированы на 2025 год. Стратегия федерального правительства заключается в том, чтобы больше не финансировать помощь Украине из федерального бюджета, а из нового международного фонда в размере 50 миллиардов евро, который также будет наполняться процентами от конфискованных российских активов.

Однако эти планы остаются неопределенными. Финансовый министр Кристиан Линднер из FDP написал в письме социал-демократическому министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Зеленых Аннелена Баerbock, что "новые меры" могут быть приняты только в том случае, если финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на ближайшие годы. Он также подчеркнул важность соблюдения бюджетных лимитов.

Письмо первоначально было получено газетой "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". После того, как газета сообщила об этом, Министерство финансов объявило, что оно открыто для дискуссий, но должны быть сделаны ясные требования и они должны быть верифицированы. На данный момент таких требований не получено.

Рот называет план "скрытым отступлением"

Торстен Фри, парламентский бизнес-менеджер фракции Союза, поддерживает идею оказания большей помощи Украине, но с процентами от замороженных российских государственных активов. Однако он подчеркнул, что "никто не знает, сколько денег будет фактически доступно". Даже внутри федерального правительства они не знают, когда международные переговоры по этому вопросу могут завершиться.

Политик ХДС Родерих Кисеветер критиковал отсутствие приоритета оказания помощи Украине во время бюджетных переговоров. "Не финансирование военной помощи из бюджета фактически означает бросить Украину", - сказал он.

Для Ротта "мы не можем сделать нашу безопасность зависимой от бюджетных ограничений". Как самого значительного военного союзника Украины в Европе, Германия должна оказать полную поддержку, поскольку украинская армия вновь перешла в наступление. Вместо этого дискуссия о будущем финансировании военной помощи кажется сокрытием от ответственности Германии, добавил Рот.

Вагенкнехт требует полного прекращения финансирования Украины

Между тем, Сахра Вагенкнехт, председатель BSW, использует недавние атаки на Северный поток, чтобы потребовать полного прекращения финансирования поставок оружия Украине в федеральном бюджете 2025 года. "Вместо того, чтобы постоянно просить немецкого налогоплательщика - также через ЕС - финансировать государственный бюджет Украины и поставки оружия, пришло время обсуждать убытки", - сказала Вагенкнехт.

Предложенный сдвиг в финансировании военной помощи Украине из федерального бюджета в новый международный фонд вызывает обеспокоенность у Михаэля Ротта, так как он считает, что это sends a negative message to Ukraine. Председатель BSW Сахра Вагенкнехт потребовала полного прекращения финансирования поставок оружия Украине в федеральном бюджете 2025 года.

Читайте также: